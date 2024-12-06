Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak!

Pablo Escobar’ın Medellín kartelindeki en önemli isimlerinden Fabio Ochoa, 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Kolombiya’ya dönmesi beklenen Ochoa'nın 2 milyar dolarlık servetine kavuşacağı açıklandı. Kolombiya'nın dünyanın en büyük kokain üreticisi konumunda olduğu bilinirken Ochoa'nın ülkesine dönüşünün kaçakçılık zincirine nasıl etki edeceği merak konusu.

Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak! - 1

Kolombiya'da ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından kurulan Medellin kokain kartelinin önemli isimlerinden biri olan Fabio Ochoa Vásquez, ABD'de 25 yıl süren cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı. ABD Cezaevleri Bürosu kayıtlarına göre, 67 yaşındaki Ochoa'nın serbest bırakılmasının ardından Kolombiya'ya geri gönderilmesi bekleniyor.

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Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak! - 2

MİLYARDERLER LİSTESİNDEYDİ

Pablo Escobar ile yakın çalıştığı bilinen Ochoa, 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında kardeşleriyle birlikte kokain ticaretinden büyük bir servet elde etti. 1987 yılında Forbes'in milyarderler listesine giren Ochoa, Medellín kartelinin ABD'deki dağıtım operasyonlarını yönetti.

Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak! - 3

Ochoa'nın adı, uyuşturucu dünyasında "Julio" ve "Pepe" lakaplarıyla anılıyordu. 1986 yılında, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi muhbiri Barry Seal'ın öldürülmesindeki rolü nedeniyle suçlanmıştı. Seal’ın hikayesi, 2017 yapımı "American Made" filmiyle popülerleşmişti.

Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak! - 4

1999 yılında Medellín ve Bogotá'da “Dün bir hata yaptım, bugün masumum” sloganıyla bilboardlar hazırlatan Ochoa, bu süreçte Kolombiya ve ABD'deki birçok davanın odağı oldu. Ancak ABD'deki  aldığı 30 yıllık cezanın ardından, 25 yılını cezaevinde geçirdi.

Fabio Ochoa Vásquez’e Netflix’in popüler yapımı Narcos’ta da yer verilmişti.

Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak! - 5

NASIL ETKİ EDECEK?

Kolombiya'nın halen dünyanın en büyük kokain üreticisi konumunda olduğu bilinirken, Fabio Ochoa'nın ülkesine dönüşünün bu kaçakçılık zincirine nasıl etki edeceği merak konusu.

Emekli ABD savcısı Richard Gregorie, "Ochoa ailesinin tüm yasadışı gelirlerine el konulamadı. Ochoa, fakir biri olarak emekli olmayacak," ifadelerini kullandı.

Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa'nın Kolombiya'da 2 milyar dolarlık serveti olduğu ve emekliliğini lüks içinde geçireceği ifade edildi.

Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak! - 6

Kolombiya hükümeti, son dönemde kokain ticaretine karşı yeni önlemler alarak geçtiğimiz hafta 225 tondan fazla kokain ele geçirdiğini duyurdu. Ochoa'nın serbest kalışı, bölgedeki suç dinamiklerini yeniden gündeme taşıdı.

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