Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak!

NASIL ETKİ EDECEK?

Kolombiya'nın halen dünyanın en büyük kokain üreticisi konumunda olduğu bilinirken, Fabio Ochoa'nın ülkesine dönüşünün bu kaçakçılık zincirine nasıl etki edeceği merak konusu.

Emekli ABD savcısı Richard Gregorie, "Ochoa ailesinin tüm yasadışı gelirlerine el konulamadı. Ochoa, fakir biri olarak emekli olmayacak," ifadelerini kullandı.

Pablo Escobar'ın arkadaşı Ochoa'nın Kolombiya'da 2 milyar dolarlık serveti olduğu ve emekliliğini lüks içinde geçireceği ifade edildi.