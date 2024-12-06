Escobar'ın yakın arkadaşı 25 yıl sonra serbest bırakıldı: 2 milyar dolarlık servetine kavuşacak!
Pablo Escobar’ın Medellín kartelindeki en önemli isimlerinden Fabio Ochoa, 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Kolombiya’ya dönmesi beklenen Ochoa'nın 2 milyar dolarlık servetine kavuşacağı açıklandı. Kolombiya'nın dünyanın en büyük kokain üreticisi konumunda olduğu bilinirken Ochoa'nın ülkesine dönüşünün kaçakçılık zincirine nasıl etki edeceği merak konusu.
Kolombiya'da ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından kurulan Medellin kokain kartelinin önemli isimlerinden biri olan Fabio Ochoa Vásquez, ABD'de 25 yıl süren cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı. ABD Cezaevleri Bürosu kayıtlarına göre, 67 yaşındaki Ochoa'nın serbest bırakılmasının ardından Kolombiya'ya geri gönderilmesi bekleniyor.