Eşinin akıbetine ortak oldu.Venezuela First Lady'si Cilia Flores kim?
04.01.2026 16:13
NTV - Haber Merkezi
Venezuela'nın First Lady'si Cilia Flores, eşinin akıbetini paylaşan kişi olarak ABD'ye götürüldü. Peki Flores kim ve Venezuela yönetiminde rolü neydi?
"VENEZUELA'NIN EN GÜÇLÜ KADINI"
Maduro'nun çevresince "ilk savaşçı" olarak sıfatlandırılan Cilia Flores 1956 doğumlu. Hukuk okuyan Flores, Hugo Chavez hareketine katılarak hukuki danışmanlık yapıyor. İlerde eşi olacak Nicolas Maduro ile de burada tanışıyor. 1992'de yaptığı darbe girişimi nedeniyle hapse giren Hugo Chavez'in serbest kalması için çalışan Flores ve Maduro bu amaçta başarılı oluyor ve 1994'te Chavez hapisten çıkıyor.
CHAVEZ'LE BERABER ÇİFT DEVLET MERDİVENLERİNİ TIRMANIYOR
"Konuşurken ona baktım, ne kadar da zeki diye düşündüm" diyerek tanıştıkları zamanı anlatan Flores, 2000 yılında Hugo Chavez devlet başkanıyken meclise giriyor. Sıkı bir Chavezci olarak devletin üst kademelerinde yer alıyor. Bu sırada partneri Maduro da önce meclis başkanı ardından da dışişleri bakanı oluyor.
FLORES ARTIK FIRST LADY
Flores 2012'de Venezuela Başsavcılığı'na geliyor ancak , Chavez'in 2013'te ölümü sonrası yerine partneri Nicolas Maduro devlet başkanı olunca Cilia Flores görevi bırakıyor ve ardından Temmuz 2013'te ikili evleniyor. Başsavcılık görevini bıraksa da, First Lady, Venezuela'nın siyasi yönünün belirlenmesinde aktif bir rol oynuyor.
FIRST LADY TARTIŞMA KONUSU
2017'de anayasanın değişmesi için çok tartışılan kurucu meclisin başkanlık koltuğuna oturan Flores, akraba kayırma ve perde arkasında güç devşirme gibi konularda itham ediliyordu. İki yeğeninin 2015'te ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA tarafından uyuşturucu ticareti ithamıyla tutuklanması dikkatleri tekrar Flores-Maduro çiftine çevirmişti. Tutuklanan yeğenlerse 2022'de ABD-Venezuela arasındaki tutuklu değişimi sırasında ülkelerine gönderilmişti.
FIRST LADY'NIN SONU
Eşinin danışmanı da olan Cilia Flores kimi çevrelerce tahtı kontrol eden asıl güç diye de anılmıştı. Ancak Flores'in kaderi 3 Ocak 2026 tarihinde ABD güçlerince düzenlenen operasyonla değişti. Başkent Karakas'ta yatak odalarıdan sürüklenerek eşi devlet başkanı Maduro'yla birlikte ABD'ye gönderildi. Çift narkoterörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda suçlanıyor.