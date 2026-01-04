Eşinin akıbetine ortak oldu.Venezuela First Lady'si Cilia Flores kim?

Maduro'nun çevresince "ilk savaşçı" olarak sıfatlandırılan Cilia Flores 1956 doğumlu. Hukuk okuyan Flores, Hugo Chavez hareketine katılarak hukuki danışmanlık yapıyor. İlerde eşi olacak Nicolas Maduro ile de burada tanışıyor. 1992'de yaptığı darbe girişimi nedeniyle hapse giren Hugo Chavez'in serbest kalması için çalışan Flores ve Maduro bu amaçta başarılı oluyor ve 1994'te Chavez hapisten çıkıyor.