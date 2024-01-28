Eşinin öldürdüğü Gözde'nin son sözü: "Anne Serdar burada çabuk aşağı in"
İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından parkta tabancayla öldürülen Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi olayın kızıyla telefonla konuştukları sırada yaşandığını anlattı. Acılı anne, "Evladımın son sözü 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' oldu" dedi. Babası Yüksel Madi ise kızını öldüren Serdar Karamus'a en ağır cezanın verilmesini istedi.
Olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önü bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus, tarafından kesildi.