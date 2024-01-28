Eşinin öldürdüğü Gözde'nin son sözü: "Anne Serdar burada çabuk aşağı in"

"PARKA ULAŞTIĞIMDA GÖZDE YERDE YATIYORDU"

Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi ise olay günü yaşananları, "Kızım işten çıkacaktı. Normalde biz kendisine eşlik ediyorduk. Üst komşum 'Ben alırım' dedi. 16.55'te beni aradı. 'Anne ben geldim, parkın oradayım' dedi. Dikkat etmesini söyledim. 'Kimse yok' dedi. Babası için tatlı aldığını söyledi. Bir anda kızım 'Anne Serdar burada çabuk aşağı in' dedi. Ben koştum. Hatta bu arada eşimi de uyandırmak için kendi zilimize bastım. Eşimin yanına gidip uyandırmaya vaktim yoktu. Evimiz zemin üstü 1'inci katta. Bu esnada 4 el silah sesi duydum. Parka ulaştığımda Gözde yerde yatıyordu." dedi.