Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı?

Hamas ve İsrail arasındaki dört günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının son gününe girildi. Hamas 39, İsrail ise 117 esiri serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında bugün en az 10 İsrailli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor. Anlaşmanın günde 10 esire karşılık uzatılması ihtimali bulunuyor. İsrail ve Hamas'tan esir takası ve ateşkes anlaşmasının uzatılmasına dair açıklamalar geldi.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? - 1

İsrail ve Hamas arasındaki ateşker ve rehine takası anlaşmasında sona geldi. 

Cuma günü TSİ 08.00'de başlayan anlaşma son esirlerin de takas edilmesiyle bitecek.

Hem İsrail hem Hamas anlaşmasının uzatılabileceğine dair sinyaller verdi. 

DÜNYA HABERLERİ

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? - 2

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? - 3

NETANYAHU DA UZATMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin uzatılmasına olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Hamas günlük 10 esiri serbest bırakırsa İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakıp Gazze'ye insani yardım girişine izin verecek. 

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? - 4

HAMAS İSRAİL UZLAŞISI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? - 5

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? - 6

GAZZE'NİN KUZEYİ YARDIMLARDAN MAHRUM

Gazze Belediye Başkanı Yahya e-Serrac, Gazze'de yıkımın çok büyük boyutta olduğunu ve sıkıntıların devam ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 700 bin kişinin temel hizmetlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Serrac, ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinin hareket edebilmesi için yolların açılması, kuyuların ve istasyonların çalıştırılması, çöplerin toplanıp kentin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesindeki çöp toplama alanına nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? - 7

Serrac, söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için yakıta ihtiyaç duyduklarını ancak şu ana kadar Gazze kentine bir litre bile yakıt girmediğini dile getirdi.

Gazze Şeridi'ne bugün 200 yardım tırının girmesinin beklenildiğini hatırlatan Serrac, özellikle kuzey bölgelerinde yakıt başta olmak üzere gıda, su ve elektriğe acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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