Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı?
Hamas ve İsrail arasındaki dört günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının son gününe girildi. Hamas 39, İsrail ise 117 esiri serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında bugün en az 10 İsrailli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor. Anlaşmanın günde 10 esire karşılık uzatılması ihtimali bulunuyor. İsrail ve Hamas'tan esir takası ve ateşkes anlaşmasının uzatılmasına dair açıklamalar geldi.
İsrail ve Hamas arasındaki ateşker ve rehine takası anlaşmasında sona geldi.
Cuma günü TSİ 08.00'de başlayan anlaşma son esirlerin de takas edilmesiyle bitecek.
Hem İsrail hem Hamas anlaşmasının uzatılabileceğine dair sinyaller verdi.