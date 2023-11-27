Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.



Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Hamas anlaşmaya ek olarak 19 yabancı uyruklu esiri de serbest bıraktı.