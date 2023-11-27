Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama

Hamas ve İsrail arasındaki dört günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının son gününe girildi. Hamas 39, İsrail ise 117 esiri serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında bugün en az 10 İsrailli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor. Anlaşmanın günde 10 esire karşılık uzatılması ihtimali bulunuyor. İsrail ve Hamas'tan esir takası ve ateşkes anlaşmasının uzatılmasına dair açıklamalar geldi. Mısır'dan uzlaşı yakın açıklaması yapıldı.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 1

İsrail ve Hamas arasındaki ateşker ve rehine takası anlaşmasında sona geldi. 

Cuma günü TSİ 08.00'de başlayan anlaşma son esirlerin de takas edilmesiyle bitecek.

Hem İsrail hem Hamas anlaşmasının uzatılabileceğine dair sinyaller verdi. 

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Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 2

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 3

NETANYAHU DA UZATMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin uzatılmasına olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Hamas günlük 10 esiri serbest bırakırsa İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakıp Gazze'ye insani yardım girişine izin verecek. 

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 4

MISIR: ANLAŞMA YAKIN

Mısırlı güvenlik kaynakları, "Ara buluculular Gazze ateşkesinin uzatılması konusunda uzlaşmaya yakın" açıklamasını yaptı.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 5

ANLAŞMADA 4. GÜN

Hamas bugün serbest bırakacağı 11 İsrailli rehinenin listesini İsrail'e gönderdi.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 6

HAMAS İSRAİL UZLAŞISI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 7

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Hamas anlaşmaya ek olarak 19 yabancı uyruklu esiri de serbest bıraktı. 

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 8

GAZZE'NİN KUZEYİ YARDIMLARDAN MAHRUM

Gazze Belediye Başkanı Yahya e-Serrac, Gazze'de yıkımın çok büyük boyutta olduğunu ve sıkıntıların devam ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 700 bin kişinin temel hizmetlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Serrac, ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinin hareket edebilmesi için yolların açılması, kuyuların ve istasyonların çalıştırılması, çöplerin toplanıp kentin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesindeki çöp toplama alanına nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Esir takasında son gün: İnsani ara uzatılacak mı? Mısır'dan açıklama - 9

Serrac, söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için yakıta ihtiyaç duyduklarını ancak şu ana kadar Gazze kentine bir litre bile yakıt girmediğini dile getirdi.

Gazze Şeridi'ne bugün 200 yardım tırının girmesinin beklenildiğini hatırlatan Serrac, özellikle kuzey bölgelerinde yakıt başta olmak üzere gıda, su ve elektriğe acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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