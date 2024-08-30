Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor"

İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında muhtemel mutabakatı engellemek için "hiçbir fırsatı kaçırmadığını" belirtti. Netanyahu'nun olası anlaşma için getirdiği yeni şartlar nedeniyle İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin çıkmaza girmiş durumda.

Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor" - 1

NETANYAHU İŞGALE DEVAM DİYOR

Esir yakınlarına ait platform, İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor" - 2

"BİR YILLIK İHMAL"

İsrail Başbakanı'nı hedef alan açıklamada, "Neredeyse bir yıllık ihmalden sonra, Netanyahu bir anlaşmanın olmayacağını garantilemek için tek bir fırsatı bile kaçırmıyor" ifadesine yer verildi.

Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor" - 3

Açıklamada, Netanyahu'nun attığı adımlarla tüm esirlerin serbest bırakılmasını "tehlikeye soktuğu" vurgulandı.

Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor" - 4

İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinin yapılan oylamayla Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesini onayladığı bildirilmişti.

Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor" - 5

Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesi başta olmak üzere Netanyahu'nun olası mutabakat için getirdiği şartlar nedeniyle İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin çıkmaza girdiği belirtiliyor.

Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor" - 6
DAHA FAZLA GÖSTER