Esir yakınlarının öfkesi büyüyor: "Ateşkesi Netanyahu engelliyor"
İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında muhtemel mutabakatı engellemek için "hiçbir fırsatı kaçırmadığını" belirtti. Netanyahu'nun olası anlaşma için getirdiği yeni şartlar nedeniyle İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin çıkmaza girmiş durumda.
NETANYAHU İŞGALE DEVAM DİYOR
Esir yakınlarına ait platform, İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.