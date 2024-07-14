Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir"

Emekli ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Michael Harrigan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde fotoğraflanan merminin ilerleyiş anına ilişkin, "Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil." dedi. Merminin havada nasıl ilerlediğini gösterdiğini aktaran Harrigan, böyle bir anın milyonda bir yakalandığını kaydetti.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 1

FBI'da 22 yıl çalışan emekli ajan Harrigan, New York Times'a gazetenin deneyimli foto muhabiri Moug Mills'in çektiği, Trump'ı sağ kulağından yaralayan merminin görüntüsünün yer aldığı fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 2

Mills'in fotoğraflarını inceleyen Harrigan, "Mermiden dolayı havada yer değişimi yaşandığı görülüyor. Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil. Fotoğrafta mermi hızla ilerliyor." dedi.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 3

Diğer önemli faktörün silahtan çıkan merminin hızı olduğunu belirten Harrigan, "Saldırgan AR-15 tipi yarı otomatik bir silah kullandıysa bu silahların mermileri genellikle 223 kalibre veya 5,56 milimetre olur. Mermi saniyede 3200 fit hızla seyahat eder." diye konuştu.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 4

Harrigan, "Tüm bu koşullar göz önüne alındığında merminin havada süzülüşünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 5

Mills'in çektiği fotoğrafın, merminin havada nasıl ilerlediğini gösterdiğini aktaran Harrigan, böyle bir anın milyonda bir yakalandığını kaydetti.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 6

SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 7

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 8

Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 9

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 10

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 11

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 12
Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 13
Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 14
Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 15
Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 16
Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 17
Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir" - 18
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