Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir"
Emekli ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Michael Harrigan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde fotoğraflanan merminin ilerleyiş anına ilişkin, "Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil." dedi. Merminin havada nasıl ilerlediğini gösterdiğini aktaran Harrigan, böyle bir anın milyonda bir yakalandığını kaydetti.
FBI'da 22 yıl çalışan emekli ajan Harrigan, New York Times'a gazetenin deneyimli foto muhabiri Moug Mills'in çektiği, Trump'ı sağ kulağından yaralayan merminin görüntüsünün yer aldığı fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu.