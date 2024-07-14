Eski FBI ajanından Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin değerlendirme: "Milyonda bir"

Mills'in fotoğraflarını inceleyen Harrigan, "Mermiden dolayı havada yer değişimi yaşandığı görülüyor. Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil. Fotoğrafta mermi hızla ilerliyor." dedi.