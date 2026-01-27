Eski FIFA Başkanı'ndan çağrı, "Dünya Kupası'na gitmeyin"
27.01.2026 10:39
Erdem Güzel
Yaklaşan 2026 Dünya Kupası için güvenlik kaygıları hızla artıyor. Turnuvaya gitmeyin çağrılarına Eski FIFA Başkanı Blatter de katıldı. Boykota destek verdi.
BLATTER'DEN BOYKOTA DESTEK
2026 Dünya Kupası için güvenlik kaygıları ICE nedeniyle yükselişte. Turnuvaya gitmeyin çağrılarına Eski FIFA Başkanı Blatter de katıldı. Turnuvaya gitmeme boykotuna destek verdiğini söyledi. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği ancak maçların çoğunluğunun ABD'de oynanacağı turnuva öncesi güvenlik problemi gündemde.
ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin 2 ABD vatandaşını vurarak öldürmesi ve birçok yaralama, alıkoyma ve deport etme olayının yaşanması kaşların kalkmasına neden olmuştu.
2015'te yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa eden Blatter, bir dönem FIFA'yla işbirliği yapan İsviçreli avukat Mark Pieth'ın “taraftarlar turnuva için ABD'den uzak dursun” mesajına destek verdi. “Bence Pieth bu Dünya Kupası'nı sorgulamakta haklı” dedi. Pieth, “Taraftarlara tavsiyem, ABD'den uzak durun. Televizyondan daha iyi izlersiniz. Eğer giderlerse, eğer şanslılarsa en ufak uygunsuz harekette eve gönderilirler.” ifadelerini kullandı.
ICE TEPKİ ÇEKİYOR
ABD'de yaklaşan Dünya Kupası öncesi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin tutumu tepki çekiyor.
Özellikle Minneapolis kentinde ICE ekipleri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. Bu olayın ardından protestolar başlamış, 24 Ocak'taki gösterilerde yine Minneapolis'te bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.
37 yaşındaki Alex Pretti adlı Amerikalı bir hemşirenin öldürülmesi ICE'a karşı tepkilerin iyice büyümesine yol açtı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ve hükümeti ICE'ın müdahalelerinin meşru olduğunu savundu.
ICE'ın hareketlerinin yarattığı sorun Dünya Kupası sırasında ülkeye gidecek binlerce kişinin güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı. Rezervasyon ve bilet iptalleri iddiaları yalanlanırken FIFA Başkanı Gianni Infantino ile iyi ilişkiler kuran ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, Amerika'nın güzelliğini ve büyüklüğünü sergilemek için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat olacak. Ve dünyanın dört bir yanından futbolseverleri ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.