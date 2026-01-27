Eski FIFA Başkanı'ndan çağrı, "Dünya Kupası'na gitmeyin"

ABD'de yaklaşan Dünya Kupası öncesi Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin tutumu tepki çekiyor.

Özellikle Minneapolis kentinde ICE ekipleri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. Bu olayın ardından protestolar başlamış, 24 Ocak'taki gösterilerde yine Minneapolis'te bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

37 yaşındaki Alex Pretti adlı Amerikalı bir hemşirenin öldürülmesi ICE'a karşı tepkilerin iyice büyümesine yol açtı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ve hükümeti ICE'ın müdahalelerinin meşru olduğunu savundu.

ICE'ın hareketlerinin yarattığı sorun Dünya Kupası sırasında ülkeye gidecek binlerce kişinin güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı. Rezervasyon ve bilet iptalleri iddiaları yalanlanırken FIFA Başkanı Gianni Infantino ile iyi ilişkiler kuran ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, Amerika'nın güzelliğini ve büyüklüğünü sergilemek için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat olacak. Ve dünyanın dört bir yanından futbolseverleri ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.