Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası

İngiltere'de geçtiğimiz yıl Boris Johnson'ın istifasının ardından 45 gün başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ın başı, geçmişte yaptığı harcamalarla dertte. Truss, Dışişleri Bakanı iken kullandığı; iade etmediği bornoz ve parti harcalamaları için 12 bin Sterlinlik bir fatura ödeyecek.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 1

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Boris Johnson'ın istifasındından 45 gün başbakanlık görevini yapan Liz Truss, İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçmişti.

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Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 2

Truss, geçtiğimiz yaz dışişleri bakanlığı görevindeyken, devlete ait Chevenin malikanesinde kaybolan eşyalar nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 3

Malikanede kaybolan eşyalar ve partiye dönüşen toplantılar nedeniyle 12 bin Sterlinlik (Yaklaşık 300 bin lira) bir faturayla karşı karşıya kaldı.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 4

Bu fatura, malikanede kaybolan terlik bornoz ve terlikler ile birlikte; kendisinin ve yardımcılarının tükettiği yiyecek içecekleri de kapsıyor.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 5

Bu masrafların kendisine fatura edilmesinin sebebi olarak bu harcamaların devletle bağlantılı  değil, partinin siyasi faaliyetleriyle alakalı olması gösterildi.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 6

Truss, devlete ait malikaneyi başbakanlık binası gibi kullanmakla , yakın çevresiyle malikanede partiye dönüşen toplantılar yapmakla itham ediliyor.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 7

Johnson'ın ardından 45 gün başbakanlın koltuğunda oturan Truss, daha sonra koltuğu 25 Ekim'de koltuğunu Rishi Sunak'a devretmişti.

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası - 8
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