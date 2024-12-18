Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum”
Suriye’de Esad rejiminin işkence merkezinde yıllarca tutuklu kalan Amar Musa, Sednaya Hapishanesi’ndeki dehşet dolu günlerini anlattı. Musa, "Burada sadece sürünmemize izin veriyorlardı, kafasını kaldıran ölürdü" dedi. Sednaya Hapishanesi’nde kaldığı hücrenin önünden Esad’a seslenen mahkum, “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum.’’ ifadelerini kullandı.
SEDNAYA'NIN KANLI GEÇMİŞİ
Esad rejiminin işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar kan dondurmaya devam ediyor.
Sednaya Hapishanesi’nde yıllarca süren işkenceler sonucu binlerce insan hayatını kaybetti.