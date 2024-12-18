Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum”

Suriye’de Esad rejiminin işkence merkezinde yıllarca tutuklu kalan Amar Musa, Sednaya Hapishanesi’ndeki dehşet dolu günlerini anlattı. Musa, "Burada sadece sürünmemize izin veriyorlardı, kafasını kaldıran ölürdü" dedi. Sednaya Hapishanesi’nde kaldığı hücrenin önünden Esad’a seslenen mahkum, “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 1

SEDNAYA'NIN KANLI GEÇMİŞİ

Esad rejiminin işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar kan dondurmaya devam ediyor.

Sednaya Hapishanesi’nde yıllarca süren işkenceler sonucu binlerce insan hayatını kaybetti. 

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Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 2

Hayatta kalanlar ise, acı ve travmalarla dolu bir yaşam sürerek yaşayan ölüler haline geldi.

O mahkumlardan biri de olan Amar Musa. Eski mahkum Musa, Sednaya’ya gelerek hapishanedeki işkenceleri kendi hücresinde anlattı.

Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 3

"KAFASINI KALDIRAN ÖLÜYORDU"

Sednaya’da mahkumların ayakta yürümesinin yasak olduğunu belirten Musa, “Çömelerek yürüyorduk, hatta sürünerek yürümek zorunda kalıyorduk, kafasını kaldıran ölürdü.” dedi.

Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 4

"İPLERLE BELİMİZDEN BAĞLIYORLARDI"

Sednaya Hapishanesi’nde kaldığı hücrenin önünde yaşadıklarını anlatan Musa, gardiyanların kendilerini iplerle bağladığını söyleyerek, “Bizi iplerle belimizden bağlıyorlardı, koğuşta da böyleydi çoğu zaman. Gardiyanlar ‘eğer bu ipleri çözerseniz ölürsünüz’ derdi” diye konuştu.

Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 5

SEDNAYA'DAN ÖNCEKİ HALİNİ GÖSTERDİ

Sednaya Hapishanesi’ne girmeden önce kilolu olduğunu ve gördüğü işkenceler sonucu zayıfladığını kaydeden Musa, önceki halinin fotoğraflarını cep telefonundan göstererek ”İnanabiliyor musunuz bu benim Sednaya’ya girmeden önceki halim. Boynumdaki kolye bana dar geliyordu şimdi ise boynumdan düşüyor.” dedi.

Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 6

"KOĞUŞTA HEPİMİZ ÜST ÜSTE YATARDIK"

Koğuşlarda çok fazla kişinin kaldığını söyleyen Musa, “İnsanî şartlar dışında üst üste yatmak zorunda kalırdık. Hepimiz üst üste yatardık. Yaşı büyük olan mahkumlar koğuşun arka tarafında, genç olanlar ise ön tarafında yatardı.” diye konuştu.

Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 7

"BEŞAR ESAD, BEN ÖLMEDİM"

Kaldığı koğuşun kapısında zafer işareti yapan Amar Musa, devrik lider Esad’a seslenerek “Esad, ben ölmedim, yaşıyorum ve buradayım. Burası benim ilk kaldığım koğuş, burada 7 ay geçirdim sonrasında ise beni başka hücreye aldılar.” dedi.

Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 8
Eski mahkum Esad’a seslendi: “Ben ölmedim, buradayım ve yaşıyorum” - 9
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