Eski mahkumlar Esad'ın işkence kamplarını anlattı: "Öldürmeleri için yalvardım"

137 BİN KİŞİDEN BİRİ

Etneş, VOA'ya yaptığı açıklamada, “Hayatta mı bilmiyorum. Sabah 7'de camiye gittim ve sonra hapishane hapishane dolaşıp arama yaptım. Şimdiye kadar dokuz cezaevi. Hangi hapishanede olduğunu bile bilmiyorum” dedi.

O, hak örgütlerinin iç savaş sırasında askeri cezaevlerinde kaybolan yaklaşık 137 bin Suriyeliden biri.