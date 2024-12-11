Eski mahkumlar Esad'ın işkence kamplarını anlattı: "Öldürmeleri için yalvardım"
Esad rejiminin devrilmesi sonrası muhalifler binlerce mahkumu işkence kampları olarak bilinen cezaevlerinden serbest bıraktı. Eski mahkumlar, Suriye'de tutukluyken maruz kaldıkları işkenceleri anlattı. Bir mahkum, "Sırf bu işkenceden kurtulmak için ölmeyi diledim. Bugüne kadar anlatamayacağım pek çok şey yaptılar" dedi.
Binlerce Suriyeli, Esad ailesinin iktidarının sona ermesini kutlamak için Şam’a akın etti.
Esad'ın Rusya'ya kaçmasından bu yana, Heyet Tahrir Eş Şam (HTŞ), binlerce mahkumu serbest bıraktı.
Enver Etneş, Esad askerlerinin 13 yıl önce hükümet karşıtı protestolar sırasında Dera'da tutukladığı 55 yaşındaki kuzenini bulma görevindeydi. Kuzeninden bir daha haber alınamadı.