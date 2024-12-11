Eski Mezopotamya’da duyguların izleri: Sevgi dizlerde, mutluluk karaciğerde!

Helsinki Üniversitesi’nden Saana Svärd liderliğindeki araştırmacılar, Yeni Asur İmparatorluğu’na (MÖ 934-612) ait yaklaşık 1 milyon kelimelik çivi yazısı metinleri analiz etti. Araştırma, Asurluların duygularını tanımlarken hangi vücut bölgelerini işaret ettiğini anlamayı amaçladı.



DUYGU HARİTASI BULGULARI

Araştırmada, Asurluların duyguları farklı organlarla ilişkilendirdiği belirlendi:

Sevgi, dizlerde, karaciğerde ve kalpte,

Öfke, daha çok bacaklarda,

Mutluluk, modern insanlarda olduğu gibi hissedilirken Asurlular mutluluğu aynı zamanda karaciğerlerinde de hissediyordu.

Gurur, kalpte hissedilirken, üzüntü ise göğüste deneyimleniyordu.