Eski Mezopotamya’da duyguların izleri: Sevgi dizlerde, mutluluk karaciğerde!
Yeni Asur İmparatorluğu’ndan kalma çivi yazısı metinlerde yapılan analizler, eski Mezopotamya halklarının duygularını bugünkü insanlardan farklı vücut bölgelerinde hissettiklerini ortaya koydu.
Eski Mezopotamya’da yaşayan Asurlular, duygularını bugünkü insanlardan farklı organlarla ilişkilendiriyordu.
Bugün çoğu insan sevgiyi kalpte, korkuyu midede, öfkeyi ise ellerinde veya vücudunun üst kısmında hissederken, Asurlular sevgiyi dizlerinde, mutluluğu karaciğerlerinde hissettiklerini ifade ediyordu.