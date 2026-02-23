Eski polis memuruydu, kartel lideri oldu. 3 soruda Meksika'da neler oldu?
Meksika'da olaylı pazar gününde ülkenin öne gelen kartel liderlerinden El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera öldürüldü. ABD'nin istihbarat desteği verdiği operasyonun ardından ülkede kartel üyeleri barikatlar kurdu, otomobilleri ateşe verdi.
22 ŞUBAT'TA MEKSİKA'DA NELER OLDU?
Meksika Ordusu gerçekleştirdiği büyük bir operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'i ülkenin güney batısındaki Jalisco eyaletinin Talpalpa bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Başına ABD tarafından 15 milyon dolar ödül koyulan El Mencho'nun ölümünün ardından Meksika'da kaos hakim oldu. Meksika Ordusu'nun operasyonunun ardından kartelle bağlantılı gruplar ülke genelinde geniş çaplı misilleme eylemlerine girişti. Meksika'daki 31 eyaletin 20'sinde 250'den fazla noktada yollar barikatlarla kapatıldı. Kartel üyeleri otomobilleri ve otobüsleri ateşe verdi.
Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda özellikle turistlerin panik anları yaşadığı belirtilirken, görüntülerde yolcuların terminallerde saklandığı ve dumanların yükseldiği görüldü.
Meksika Güvenlik Kabinesi, barikatların yüzde 90'ının temizlendiğini ve ulaşımın normale dönmeye başladığını duyurdu. Şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı yer ise 65 farklı barikatla kartelin kalesi konumundaki Jalisco eyaleti oldu.
POLİS MEMURLUĞUNDAN KARTEL LİDERLİĞİNE, EL MENCHO KİMDİR?
Nemesio Oseguera Cervantes 1966 doğumlu. "El Mencho" lakabıyla olarak bilinen Oseguera, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ABD'de hapis yattıktan sonra sınırdışı edilerek ülkesi Meksika'ya dönüyor. Ardından bir dönem polislik yapan El Mencho daha sonra Milenio Kartel'ine katılıyor.
Karteldeki gücünü artırmak için suç örgütünün yöneticilerinden birinin kız kardeşiyle evlenen El Mencho, kartelde güç basamaklarını teker teker çıkmaya başlıyor.
Horoz dövüşlerine ilgisiyle de bilinen ve 2010’lu yıllarda CJNG’yi kuran El Mencho, örgütünü 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren milyar dolarlık bir suç imparatorluğuna dönüştürdü.
Fentanil ve kokain ticareti yapan El Mencho ve karteli CJNG, ABD uyuşturucu pazarına fentanil sağlayan en temel tedarikçilerden biri olarak tanımlanıyor. Kartelin patlayıcı yüklü dronlarla saldırılar düzenlediği ve üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu belirtiliyor.
KARTEL OPERASYONUNUN YANSIMALARI NASIL?
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kartel liderlerinin hedef alınmasının suç örgütlerini parçalayarak şiddeti artırabileceği yönündeki çekincelerine rağmen, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın yoğun baskısı altındaydı.
Trump, uyuşturucu trafiği konusunda somut ilerleme kaydedilmemesi durumunda askeri müdahale ve yüksek gümrük vergileri tehdidinde bulunmuştu. Sheinbaum, ABD’nin doğrudan askeri müdahale fikrini egemenlik ihlali olarak görerek, güvenlik ortağıyla istihbarat paylaşımı ve iş birliğini artırma yolunu seçtiğini belirtti. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, operasyonda görev alan birimlerin tam koordinasyonunu överek, ülkenin barışı ve güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.
ABD Büyükelçisi Ronald Johnson, operasyonu "profesyonellik ve kararlılık örneği" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de operasyonun ABD istihbarat desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Leavitt, Trump yönetiminin Meksika ordusuna iş birliği için teşekkür ettiğini belirtti.