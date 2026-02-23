Eski polis memuruydu, kartel lideri oldu. 3 soruda Meksika'da neler oldu?

Nemesio Oseguera Cervantes 1966 doğumlu. "El Mencho" lakabıyla olarak bilinen Oseguera, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ABD'de hapis yattıktan sonra sınırdışı edilerek ülkesi Meksika'ya dönüyor. Ardından bir dönem polislik yapan El Mencho daha sonra Milenio Kartel'ine katılıyor.

Karteldeki gücünü artırmak için suç örgütünün yöneticilerinden birinin kız kardeşiyle evlenen El Mencho, kartelde güç basamaklarını teker teker çıkmaya başlıyor.

Horoz dövüşlerine ilgisiyle de bilinen ve 2010’lu yıllarda CJNG’yi kuran El Mencho, örgütünü 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren milyar dolarlık bir suç imparatorluğuna dönüştürdü.

Fentanil ve kokain ticareti yapan El Mencho ve karteli CJNG, ABD uyuşturucu pazarına fentanil sağlayan en temel tedarikçilerden biri olarak tanımlanıyor. Kartelin patlayıcı yüklü dronlarla saldırılar düzenlediği ve üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu belirtiliyor.