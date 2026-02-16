Eski Prens Andrew'un tüm ailesi Epstein belgelerinde

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde farklı detaylar su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Epstein ile çok yakın ilişkisi olduğu bilinen İngiliz eski prensi Andrew'un eski eşinin de Epstein ile yakın olduğu hatta çocuklarının da bu bağlantılara dahil edildiği ortaya çıktı.

Kraliyet unvanlarının alınması sonrasındaki adıyla Andrew'un 1996 yılında boşandığı Sarah Ferguson, belgelere göre Epstein’ın 2009 yılında reşit olmayan birine fuhuş teşvikinden 13 ay hapis yattıktan sadece beş gün sonra onu Miami’de ziyaret etti.

Bu ziyarette o dönem 20 ve 19 yaşlarında olan Beatrice ve Eugenie de annelerine eşlik ederek Epstein ile öğle yemeği yedi.

Ayrıca e-posta yazışmaları, Epstein’ın üçlünün ABD uçuşları için 14 bin 080 dolar ödediğini ve bu durumun Ferguson’un "ilişkiyi erkenden kestim" yönündeki önceki açıklamalarıyla çeliştiğini gösteriyor.