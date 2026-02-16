Eski Prens Andrew'un tüm ailesi Epstein belgelerinde
16.02.2026 16:29
Son Güncelleme: 16.02.2026 16:38
NTV - Haber Merkezi
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan "Epstein belgelerinde" Prenses Beatrice ve Eugenie’nin isimlerinin yüzlerce kez geçmesi, İngiliz kraliyet ailesinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Anneleri Sarah Ferguson'ın, kızlarını da Epstein ile buluşmaya götürdüğü ortaya çıktı.
KIZLARINI DA EPSTEIN'IN YANINA GÖTÜRMÜŞ
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde farklı detaylar su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Epstein ile çok yakın ilişkisi olduğu bilinen İngiliz eski prensi Andrew'un eski eşinin de Epstein ile yakın olduğu hatta çocuklarının da bu bağlantılara dahil edildiği ortaya çıktı.
Kraliyet unvanlarının alınması sonrasındaki adıyla Andrew'un 1996 yılında boşandığı Sarah Ferguson, belgelere göre Epstein’ın 2009 yılında reşit olmayan birine fuhuş teşvikinden 13 ay hapis yattıktan sadece beş gün sonra onu Miami’de ziyaret etti.
Bu ziyarette o dönem 20 ve 19 yaşlarında olan Beatrice ve Eugenie de annelerine eşlik ederek Epstein ile öğle yemeği yedi.
Ayrıca e-posta yazışmaları, Epstein’ın üçlünün ABD uçuşları için 14 bin 080 dolar ödediğini ve bu durumun Ferguson’un "ilişkiyi erkenden kestim" yönündeki önceki açıklamalarıyla çeliştiğini gösteriyor.
FERGUSON'DAN EPSTEIN'E "EFSANE" MESAJI
Belgelerde yer alan yazışmalar, Sarah Ferguson’un Epstein’e "efsane" ve "istediğim erkek kardeş" gibi ifadelerle hitap ettiğini, hatta şaka yollu evlilik teklif ettiğini ortaya koyuyor.
Özellikle Ferguson’un, küçük kızı Eugenie’nin özel hayatıyla ilgili Epstein’a yazdığı detaylar içeren bir e-posta da İngiltere basınında geniş yer buldu. Diğer yandan, kızların babası Andrew Mountbatten-Windsor hakkında, İngiltere ticaret elçisi olduğu dönemde Epstein ile gizli belgeleri paylaştığı iddiasıyla İngiliz polisi tarafından "resmi sırları ihlal" soruşturması yürütülüyor.
PRENSESLER İLE ANNE BABALARININ ARASI AÇILDI
Belgelerin yarattığı skandal dalgasının ardından Prensesler Beatrice ve Eugenie kameralardan uzak durmaya çalışıyor ve İngiliz basınına göre iki kardeş anne babalarıyla da aralarına mesafe koymaya çalışıyor.
Amcaları Kral Charles, babaları Andrew’un tüm unvanlarını elinden alırken polisin soruşturmasına destek vereceğini duyurarak Kraliyet ailesinin Andrew’u artık korumayacağını belirtmişti. Prens William’ın ise kuzenlerinin itibarlarının ebeveynleri yüzünden zedelenmemesi gerektiğine inanarak onlara sempatiyle yaklaştığı ifade ediliyor.