Eski rejimin askerleri "Esad'ı ezerek" teslim oluyor: NTV ekibi o anları görüntüledi
Suriye'de Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim şekillenmeye başkarken, Esad rejiminin askerleri silahlarını bırakıp teslim olmaya devam ediyor. Askerler Esad'ın resminin olduğu tabloya basarak merkeze giriyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horazal, rejim askerlerinin Şam'da teslim olduğu anları görüntüledi...
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası yeni dönem şekillenmeye başladı.
Ahmed Şara liderliğindeki geçici hükümetin kabinesi oluşmaya başlarken, yeni ordunun nasıl oluşturulacağı merak ediliyor.
Esad rejiminin askerleri de silahlarıyla teslim oluyor.
NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horazal, rejim askerlerinin teslim olduğu merkezden yeni görüntüler paylaştı.