Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı

1985’ten 1991’e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Soğuk Savaşı bitirmiş fakat reformlar sonucu partisinin ülkedeki siyasi üstünlüğü de sona ermişti.