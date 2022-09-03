Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, başkent Moskova’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 03.09.2022 - 15:42

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 1

endikalar Evi’nde düzenlenen törende, Gorbaçov’un tabutu başında eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, siyasetçiler, büyükelçiler ve sanatçılar saygı duruşunda bulundu. Gorbaçov’un ailesinin ve yakınlarının yer aldığı cenaze töreni, halka da açıldı.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 2

Devlet destekli cenaze töreninde, Gorbaçov'un tabutun başında asker bekledi.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 3

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışma grafiği nedeniyle cenaze törenine katılamayacağı duyurulmuş, Putin, perşembe günü Kaliningrad seyahati öncesinde Gorbaçov’un tabutu başında saygı duruşunda bulunmuştu.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 4

Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, cenaze törenine çelenk gönderdi.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 5

Törenin ardından, Gorbaçov'un naaşı, defnedilmek üzere Moskova’daki Novodeviçye Mezarlığı’na götürüldü.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 6

Eski Sovyet lideri ağır ve uzun bir hastalık sürecinden sonra 30 Ağustos'ta Moskova'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 7

1985’ten 1991’e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Soğuk Savaşı bitirmiş fakat reformlar sonucu partisinin ülkedeki siyasi üstünlüğü de sona ermişti.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 8

1990’da yapılan devlet başkanlığı reformunun ardından SSCB Devlet Başkanı seçilen Gorbaçov, 1990’dan 1991’e kadar bu görevi yürütmüştü.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 9

Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağılmıştı.

Eski Sovyetler Birliği’nin devlet başkanı Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı - 10

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