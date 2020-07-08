'Eski' ve 'yeni' normalde San Fermin Festivali döneminde Pamplona sokakları

İspanya’nın Pamplona kentinde geleneksel olarak düzenlenen ve boğaların koşturularak güreştirildiği San Fermin Festivali bu sene corona virüs nedeniyle düzenlenemedi. 1936-1939 İspanya İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edilen festival, her yıl hayvan hakları savunucuları tarafından protesto ediliyordu. Reuters muhabiri Jon Nazca ise geçtiğimiz sene binleri ağırlayan Pamplona sokaklarının bu sene nasıl sessizliğe büründüğünü bir fotoğraf çalışmasıyla gösterdi.

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ntv.com.tr - Reuters 08.07.2020 - 11:40

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen ve her yl tartışmaları beraberinde getiren San Fermin Festivali, corona virüs nedeniyle 1936-1939 İspanya İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi.

Boğalara işkence edildiği gerekçesiyle hayvan hakları savunucularının tepkisini çeken festival, bu sene de aktivistler tarafından protesto edildi.

Pandeminin ülkeyi teslim aldığı Nisan ayında, Pamplona Belediyesi 6-15 Temmuz'da yapılması öngörülen San Fermin festivalini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Hayvan hakları savunucuları ve aktivistler ise bu festivalin 'insanlık dışı' olduğu gerekçesiyle tamamen durdurulmasını talep ediyor.

Yasağa rağmen İspanyollar yine de geleneksel beyaz kıyafetlerini giyerek sokağa çıktı.

Öte yandan çok sayı da güvenlik görevlisi de olası yasa dışı partileri önlemek için görevlendirildi.

PAMPLONA'DA BOĞA AVI 14. yüzyıldan bu yana yapılan ve tartışmalı bir ritüel ile başlayan dini festival "San Fermin"de festival günleri boyunca her sabah saat 8’de altı boğa ve dört öküz serbest bırakılıyor. Pamplona kentinin eski şehir merkezi sokaklarında, erkekler hayvanların önünde ve yanında koşuyorlar.

825 metre mesfenin katedildiği koşu öncesi katılımcılar kentin koruyucusu olduğuna inanılan Fermin (San Fermin) için dua ediyor.

100 MİLYON EUROLUK KAYIP İspanya'nın en tanınmış kültürel festivallerinden biri San Fermin'de 280 bin nüfuslu Pamplona'nın nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyordu.

Yetkililer festivalin iptal edilmesinin ardından kentte 100 milyon euroluk bir gelir kaybı yaşandığını açıkladı.

Reuters muhabiri Jon Nazca ise geçtiğimiz sene binleri ağırlayan Pamplona sokaklarının bu sene nasıl sessizliğe büründüğünü bir fotoğraf çalışmasıyla gösterdi.

İşte Jon Nazca'nın gözünden 'eski' ve 'yeni' normalde San Fermin Festivali döneminde Pamplona sokakları....

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