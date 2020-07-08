'Eski' ve 'yeni' normalde San Fermin Festivali döneminde Pamplona sokakları

ntv.com.tr - Reuters 08.07.2020 - 11:40
Pandeminin ülkeyi teslim aldığı Nisan ayında, Pamplona Belediyesi 6-15 Temmuz'da yapılması öngörülen San Fermin festivalini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
Yasağa rağmen İspanyollar yine de geleneksel beyaz kıyafetlerini giyerek sokağa çıktı.
14. yüzyıldan bu yana yapılan ve tartışmalı bir ritüel ile başlayan dini festival "San Fermin"de festival günleri boyunca her sabah saat 8’de altı boğa ve dört öküz serbest bırakılıyor. Pamplona kentinin eski şehir merkezi sokaklarında, erkekler hayvanların önünde ve yanında koşuyorlar.