Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı

"BEYAZ ÜSTÜNLÜKÇÜLÜĞÜ TEŞVİK EDİYORLAR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Grup, şiddet içeren beyaz üstünlükçülüğünü teşvik etmekte, algılanan düşmanlara yönelik saldırılar talep etmekte ve kritik altyapı ve hükümet yetkililerini hedef alanlar dahil saldırılar için taktikler, yöntemler ve hedefler hakkında rehberlik ve öğretim materyalleri sağlamakta. Grup ayrıca bu tür saldırıları gerçekleştirenleri yüceltmekte."

Bakanlık, grubun 2022'de Slovakya'da bir LGBTİ+ barının önünde ateş açılması, 2024'te New Jersey'deki enerji tesislerine planlanan bir saldırı ve ağustos ayında Türkiye'de bir camiye yapılan bıçaklı saldırı dahil birçok olayı ve girişimi motive ettiğini ve kolaylaştırdığını bildirdi.