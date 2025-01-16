Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı

Amerika, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden faaliyet gösteren Terrorgram adlı yapılanmayı “özel olarak belirlenmiş küresel terör grupları” (SDGT) listesine aldı. Amerikalı yetkililer, grubu Eskişehir'de 18 yaşındaki bir saldırganın, 5 kişiyi bıçakladığı saldırıyla da ilişkilendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Grup, şiddet içeren beyaz üstünlükçülüğünü teşvik etmekte, algılanan düşmanlara yönelik saldırılar talep etmekte" açıklamasını yaptı.

Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı - 1

ABD, internet üzerinden faaliyet gösteren "Terrorgram" yapılanmasını, “özel olarak belirlenmiş küresel terör grupları” (SDGT) listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, grubu geçen ağustos ayında Türkiye'de bir camide düzenlenen bıçaklı saldırı ile ilişkilendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, esas olarak sosyal medya ve dijital mesajlaşma platformu Telegram üzerinden faaliyet gösteren Terrorgram’ın “ulusötesi terörist bir grup” olduğu belirtildi ve grubun üç liderini de “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımladı.

DÜNYA HABERLERİ

Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı - 2

"BEYAZ ÜSTÜNLÜKÇÜLÜĞÜ TEŞVİK EDİYORLAR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Grup, şiddet içeren beyaz üstünlükçülüğünü teşvik etmekte, algılanan düşmanlara yönelik saldırılar talep etmekte ve kritik altyapı ve hükümet yetkililerini hedef alanlar dahil saldırılar için taktikler, yöntemler ve hedefler hakkında rehberlik ve öğretim materyalleri sağlamakta. Grup ayrıca bu tür saldırıları gerçekleştirenleri yüceltmekte."

Bakanlık, grubun 2022'de Slovakya'da bir LGBTİ+ barının önünde ateş açılması, 2024'te New Jersey'deki enerji tesislerine planlanan bir saldırı ve ağustos ayında Türkiye'de bir camiye yapılan bıçaklı saldırı dahil birçok olayı ve girişimi motive ettiğini ve kolaylaştırdığını bildirdi.

Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı - 3

CANLI YAYINDA PAYLAŞMIŞTI

Bakanlık Türkiye’deki saldırı ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı ancak 12 Ağustos'ta Eskişehir'de 18 yaşındaki bir saldırgan, Tepebaşı Camisi çevresinde bulunan kişilerden beşini bıçakladıktan sonra kaçarken polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Öncesinde 16 sayfalık bir manifesto yayınlayan saldırgan, yaklaşık 2 dakika 52 saniye süren saldırısını canlı olarak sosyal medyada paylaşmıştı. Ağzını ve yüzünü kapayan Nazi dönemiyle ilişkilendirilen Totenkopf (kuru kafa) simgeli fuları dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, saldırganın üzerinden çıkan bıçaklardan birinin üzerinde Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan "gamalı haç" sembolü, yelekte ise neo-Naziler ve aşırı sağcılar tarafından kullanılan "kara güneş" sembolü yer almıştı. 

Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı - 4

GRUBUN ABD'DEKİ VARLIKLARI DONDURULUYOR

Bakanlık açıklamasında ayrıca, “Terrorgram Kolektifi, ABD vatandaşlarının güvenliğini veya ABD’nin ulusal güvenliğini, dış politikasını veya ekonomisini tehdit eden terör eylemleri gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeye teşebbüs ettiği, gerçekleştirme konusunda önemli bir risk oluşturduğu veya terör eylemleri gerçekleştirmek üzere eğitime katıldığı için listeye alındı” denildi.

Açıklamaya göre pazartesi günü yaptırımların hedefi olan Terrorgram kanalının iki yöneticisi ve bir kıdemli üyesi Ciro Daniel Amorim Ferreira, Hendrik-Wahl Muller ve Noah Licul, vatandaşları oldukları Brezilya, Güney Afrika ve Hırvatistan’da ikamet etmeyi sürdürdüyor.

Kararla, grubun ABD'deki tüm varlıkları donduruluyor ve Amerikalılar’ın bu grupla iş yapması yasaklanıyor.

Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı - 5

15 MADDELİK İDDİANAME

Eylül ayında ABD Adalet Bakanlığı, Dallas Humber ve Matthew Allison isimli iki Amerikalı’yı, Terrorgram Kolektif’in liderleri olarak başkalarını siyahiler, göçmenler, LGBTİ+’lar ve Yahudiler’e karşı nefret suçu işlemeye teşvik etmek, federal yetkilileri öldürmeye teşvik etmek ve teröristlere maddi destek sağlamak için komplo kurmak suçlarından 15 maddelik bir iddianame ile suçlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden görevdeyken beyazların üstünlüğüne karşı çıkan adımlar attı.

2021 yılında Biden, tehditleri tespit etmek ve kovuşturmak için kaynaklar ve Amerikalılar’ın tehlikeli gruplara katılmasını önlemek için yeni caydırıcı unsurlar içeren ilk ABD Ulusal İç Terörle Mücadele Stratejisi’ni başlattı.

İngiltere de nisan ayında Terrorgram kolektifini bir terör örgütü olarak yasaklayacağını, yani ülkede gruba üye olmanın veya grubu desteklemenin cezai bir suç haline geleceğini açıklamıştı.

Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER