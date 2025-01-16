Eskişehir'deki saldırıyı örnek gösterdi: ABD “Terrorgram”ı küresel terör listesine aldı
Amerika, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden faaliyet gösteren Terrorgram adlı yapılanmayı “özel olarak belirlenmiş küresel terör grupları” (SDGT) listesine aldı. Amerikalı yetkililer, grubu Eskişehir'de 18 yaşındaki bir saldırganın, 5 kişiyi bıçakladığı saldırıyla da ilişkilendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Grup, şiddet içeren beyaz üstünlükçülüğünü teşvik etmekte, algılanan düşmanlara yönelik saldırılar talep etmekte" açıklamasını yaptı.
ABD, internet üzerinden faaliyet gösteren "Terrorgram" yapılanmasını, “özel olarak belirlenmiş küresel terör grupları” (SDGT) listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, grubu geçen ağustos ayında Türkiye'de bir camide düzenlenen bıçaklı saldırı ile ilişkilendirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, esas olarak sosyal medya ve dijital mesajlaşma platformu Telegram üzerinden faaliyet gösteren Terrorgram’ın “ulusötesi terörist bir grup” olduğu belirtildi ve grubun üç liderini de “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımladı.