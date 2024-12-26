Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı

ODASINA KİMSE GİREMİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ailenin bir temsilcisiyle doğrudan iletişim kuran bir kaynak “Esma ölüyor. Durumu nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor" dedi.

Moskova'daki aile ile temas halinde olan bir başka kaynak ise şunları söyledi: “Lösemi geri geldiğinde çok kötüdür. Son birkaç haftadır durumu yarı yarıyaydı.”

Suriye-İngiltere çifte vatandaşı olan 49 yaşındaki Esad'ın, Şam'ın düşmesinden bir süre önce tedavi için Moskova'ya uçtuğu düşünülüyor.