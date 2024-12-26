Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, durumu kötüleştiği için tecritte tutuluyor. İngiliz basınına göre ağır lösemi hastası olan Esad için doktorlar yüzde 50 yaşama şansı verdi. Esad, enfeksiyonu önlemek için diğer insanlardan uzak tutuluyor ve kimseyle aynı odada bulunamıyor.

Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı - 1

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre devrik lider Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, ağır bir lösemi hastası ve doktorlar tarafından yüzde 50 yaşama şansı verilerek tecrit edilmiş durumda.

İngiliz asıllı Esma Esad, enfeksiyonu önlemek için diğer insanlardan uzak tutuluyor ve kimseyle aynı odada bulunamıyor.

Babası Fawaz Akhras, kızına Moskova'da bakıyor ve ailesiyle doğrudan temas halinde olan kaynaklar tarafından “kalbi kırık” olarak tanımlanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı - 2

MEME KANSERİNİ ATLATMIŞTI

Esad ve eşi, rejimin 13 yıl süren yıkıcı iç savaşın ardından iktidarını kaybetmesi sonrası Moskova'dan sığınma talep etmişti.

Suriye devlet başkanlığı, bu yılın mayıs ayında o zamanki First Lady'ye kemik iliği ve kanda görülen agresif bir kanser türü olan akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Esma Esad, daha önce de meme kanseri tedavisi görmüş ve Ağustos 2019'da bir yıllık tedavinin ardından hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.

Lösemisinin bir süre remisyonda kaldıktan sonra yeniden ortaya çıktığına inanılıyor.

Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı - 3

ODASINA KİMSE GİREMİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ailenin bir temsilcisiyle doğrudan iletişim kuran bir kaynak “Esma ölüyor. Durumu nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor" dedi.

Moskova'daki aile ile temas halinde olan bir başka kaynak ise şunları söyledi: “Lösemi geri geldiğinde çok kötüdür. Son birkaç haftadır durumu yarı yarıyaydı.”

Suriye-İngiltere çifte vatandaşı olan 49 yaşındaki Esad'ın, Şam'ın düşmesinden bir süre önce tedavi için Moskova'ya uçtuğu düşünülüyor.

Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı - 4

BOŞANMA İDDİALARINI RUSYA YALANLADI

Harley Street'te saygın bir kardiyolog olan babası, son altı ayın büyük bir bölümünde önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha sonra da Moskova'da Esad'a baktı.

Açıklama, Moskova'da kendisine uygulanan kısıtlamalardan bıktığı ve Londra'da tedavi gördüğü ve boşanmak istediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

Esadlar haberlerle ilgili yorum yapmazken Kremlin daha sonra boşanma iddialarını yalanladı.

Bu hafta gölge adalet bakanı Robert Jenrick, “eşinin İngiltere'de lüks bir hayata dönmesinin Esad'ın milyonlarca kurbanına hakaret olacağını” söyledi.

Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı - 5
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