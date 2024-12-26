Esma Esad tecritte: Doktorlar yaşama şansını yüzde 50 olarak açıkladı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, durumu kötüleştiği için tecritte tutuluyor. İngiliz basınına göre ağır lösemi hastası olan Esad için doktorlar yüzde 50 yaşama şansı verdi. Esad, enfeksiyonu önlemek için diğer insanlardan uzak tutuluyor ve kimseyle aynı odada bulunamıyor.
İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre devrik lider Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, ağır bir lösemi hastası ve doktorlar tarafından yüzde 50 yaşama şansı verilerek tecrit edilmiş durumda.
İngiliz asıllı Esma Esad, enfeksiyonu önlemek için diğer insanlardan uzak tutuluyor ve kimseyle aynı odada bulunamıyor.
Babası Fawaz Akhras, kızına Moskova'da bakıyor ve ailesiyle doğrudan temas halinde olan kaynaklar tarafından “kalbi kırık” olarak tanımlanıyor.