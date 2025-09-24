Esnerken boynu kırıldı: Yaşama şansı yüzde 50'ydi

İngiltere’de yaşayan 36 yaşındaki Hayley Black, sıradan bir esneme sırasında boyun omurlarını kırarak felç riskiyle karşı karşıya kaldı. Acil ameliyatla hayata tutunan kadın, yaşadığı travmayı anlattı.

Esnerken boynu kırıldı: Yaşama şansı yüzde 50'ydi - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere’nin Milton Keynes kentinde yaşayan iki çocuk annesi Hayley Black, 2016 yılında yaşadığı olağanüstü bir kazayla ölümle burun buruna geldi.

Henüz yeni doğmuş bebeğine biberon hazırlarken esneyen 36 yaşındaki kadın, aniden boynunda şiddetli bir acı hissetti. Kısa sürede vücudunun yarısı felç geçirdi.


DÜNYA HABERLERİ

Esnerken boynu kırıldı: Yaşama şansı yüzde 50'ydi - 2

Eşi Ian’dan ambulans çağırmasını isteyen Black, hastaneye kaldırıldı. İlk taramalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine şikâyetleri ciddiye alınmadı. Ancak yapılan omurlarının yerinden çıktığı ve acil müdahale edilmezse yaşamını yitirebileceği ortaya çıktı.


Esnerken boynu kırıldı: Yaşama şansı yüzde 50'ydi - 3

Acil ameliyata alınan Black’in hayatta kalma ihtimali doktorlar tarafından yalnızca yüzde 50 olarak değerlendirildi.

“Uyandığımda hareket edebiliyordum, bu inanılmaz bir mucizeydi” diyen Black, aylarca süren rehabilitasyonun ardından yeniden yürümeyi öğrendi. Ancak süreç boyunca yoğun sinir ağrıları ve fibromiyalji tanısıyla mücadele etti.


Esnerken boynu kırıldı: Yaşama şansı yüzde 50'ydi - 4

Olay, Black ve ailesi için yalnızca sağlık değil, maddi açıdan da zorlayıcı oldu. Uzun süre çalışamayan kadın, “Evsiz kaldık, eşim bir yandan çocuklara bakarken bir yandan da bana destek oldu” dedi.


Esnerken boynu kırıldı: Yaşama şansı yüzde 50'ydi - 5

Bugün hâlâ kronik ağrılarla mücadele eden Black, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak benzer durumda olan kişilere cesaret vermeye çalışıyor. “En ufak bir şüphede içgüdülerinize güvenin ve hakkınızı savunun” diyen Black, küçük şeylere şükretmeyi öğrendiğini vurguladı.

DAHA FAZLA GÖSTER