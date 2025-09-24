Esnerken boynu kırıldı: Yaşama şansı yüzde 50'ydi
İngiltere’de yaşayan 36 yaşındaki Hayley Black, sıradan bir esneme sırasında boyun omurlarını kırarak felç riskiyle karşı karşıya kaldı. Acil ameliyatla hayata tutunan kadın, yaşadığı travmayı anlattı.
DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere’nin Milton Keynes kentinde yaşayan iki çocuk annesi Hayley Black, 2016 yılında yaşadığı olağanüstü bir kazayla ölümle burun buruna geldi.
Henüz yeni doğmuş bebeğine biberon hazırlarken esneyen 36 yaşındaki kadın, aniden boynunda şiddetli bir acı hissetti. Kısa sürede vücudunun yarısı felç geçirdi.