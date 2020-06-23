Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir

Bilim insanları, kasaplardaki ve et işleme tesislerindeki soğuk hava depolarının yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının ana nedenlerinden biri olabileceğini açıkladı. Soğuk havanın virüs ile ilişkisini inceleyen uzmanlar, kışın kitlesel ikinci bir Covid-19 dalgasının görüleceğini öne sürdü. Öte yandan, İngiltere ve Almanya’daki çeşitli et fabrikalarındaki yerel salgınlar sürüyor.

ntv.com.tr 23.06.2020 - 12:09

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 1

ET FABRİKALARINDAKİ YEREL SALGINLAR PANDEMİNİN MEVSİMSEL OLABİLECEĞİNİN KANITI

Kasaplardaki ve et ürünleri paketleme tesislerindeki soğuk havanın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının arkasındaki neden olabileceği belirtildi. Bilim insanları aynı zamanda, birçok ülkedeki et fabrikalarında devam eden yerel salgınların pandeminin mevsimsel olabileceğine dair kanıt oluşturduğunu bildirdi.

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 2

SOĞUK VE GÜNEŞSİZ ORTAMDA VİRÜS DAHA HIZLI YAYILIYOR

College of London Üniversitesi’nden araştırmacılar, İngiltere ve Almanya'daki taze salgınların merkezi olan fabrikalardaki sıkışık ve kötü havalandırma  koşullarının, sosyal mesafeyi zorlaştırdığı için ikinci bir dalgadan sorumlu olabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, uzmanlar ayrıca soğuk ve güneşsiz soğutmalı binaların virüsün insanları dışarıda olduğundan daha hızlı enfekte etmesine ve bulaştırmasına neden olduğunu söyledi.

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 3

Britanya’nın Galler Hükümeti Lideri, Anglesey adasındaki 2 Sisters tavuk fabrikasında ortaya çıkan Covid-19 salgının ardından bugün bölgede yaşayan 70 bin kişiye yerel karantina uygulayabileceğini açıkladı. Fabrikadaki yaklaşık 160 işçi virüse yakalanırken, 560 personelin ve aileleri karantinaya alındı.

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 4

Galler’in Batı Yorkshire bölgesinde Kober tarafından işletilen bir başka tesis de geçen hafta meydana gelen bir salgın nedeniyle kapandı ve 38 kişi virüse yakalandı.

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 5

7 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Almanya’nın Gütersloh kentinde bulunan Tönnies et fabrikasında ise 1331 işçinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Salgının ardından 7 bini aşkın  kişi karantinaya alındı.

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Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 6

Araştırmacılar, et ve et ürünleriyle bağlantılı işletmelerde görülen salgınların mevsimsel olabileceğine ve kışın ikinci bir corona virüs dalgasının ortaya çıkabileceğine işaret ettiğini belirtti. Bununla birlikte soğuk ve güneşsiz bir ortamın virüsün uzun süre hayatta kalmasını sağladığı açıklandı.

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 7

College of London Üniversitesi’nin yaptığı modellemede virüsü olan insanların yaklaşık üç ay boyunca bağışıklık kazandığını varsayıldı. Yayımlanan raporda, “Muhtemelen yaz aylarında  üreme hızında yavaş bir artış ve Noel'den sonra ikinci bir dalga göreceğiz'” denildi.

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 8

İKİNCİ DALGA İLKİ KADAR ŞİDDETLİ OLMAYACAK

Ancak, araştırmacılar kış aylarında görülecek ikinci dalganın İngiltere’yi ilki kadar şiddetli vurmayacağını öne sürdü.  Buna göre, aralık ayının sonlarında başlayan salgının zirvesinde en fazla günde 60 ölüm gerçekleşecek.

Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 9
Öte yandan, 200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen corona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 474 bini aşarken, baka sayısı 9 milyon 200 bini geçti.
Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir - 10

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