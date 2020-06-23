Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir

SOĞUK VE GÜNEŞSİZ ORTAMDA VİRÜS DAHA HIZLI YAYILIYOR

College of London Üniversitesi’nden araştırmacılar, İngiltere ve Almanya'daki taze salgınların merkezi olan fabrikalardaki sıkışık ve kötü havalandırma koşullarının, sosyal mesafeyi zorlaştırdığı için ikinci bir dalgadan sorumlu olabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, uzmanlar ayrıca soğuk ve güneşsiz soğutmalı binaların virüsün insanları dışarıda olduğundan daha hızlı enfekte etmesine ve bulaştırmasına neden olduğunu söyledi.