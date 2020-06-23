Et fabrikalarındaki soğuk hava depoları pandeminin esas sorumlusu olabilir

ntv.com.tr 23.06.2020 - 12:09
Kasaplardaki ve et ürünleri paketleme tesislerindeki soğuk havanın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının arkasındaki neden olabileceği belirtildi. Bilim insanları aynı zamanda, birçok ülkedeki et fabrikalarında devam eden yerel salgınların pandeminin mevsimsel olabileceğine dair kanıt oluşturduğunu bildirdi.
College of London Üniversitesi’nden araştırmacılar, İngiltere ve Almanya'daki taze salgınların merkezi olan fabrikalardaki sıkışık ve kötü havalandırma koşullarının, sosyal mesafeyi zorlaştırdığı için ikinci bir dalgadan sorumlu olabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, uzmanlar ayrıca soğuk ve güneşsiz soğutmalı binaların virüsün insanları dışarıda olduğundan daha hızlı enfekte etmesine ve bulaştırmasına neden olduğunu söyledi.
Britanya’nın Galler Hükümeti Lideri, Anglesey adasındaki 2 Sisters tavuk fabrikasında ortaya çıkan Covid-19 salgının ardından bugün bölgede yaşayan 70 bin kişiye yerel karantina uygulayabileceğini açıkladı. Fabrikadaki yaklaşık 160 işçi virüse yakalanırken, 560 personelin ve aileleri karantinaya alındı.
Galler’in Batı Yorkshire bölgesinde Kober tarafından işletilen bir başka tesis de geçen hafta meydana gelen bir salgın nedeniyle kapandı ve 38 kişi virüse yakalandı.
Almanya’nın Gütersloh kentinde bulunan Tönnies et fabrikasında ise 1331 işçinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Salgının ardından 7 bini aşkın kişi karantinaya alındı.
Araştırmacılar, et ve et ürünleriyle bağlantılı işletmelerde görülen salgınların mevsimsel olabileceğine ve kışın ikinci bir corona virüs dalgasının ortaya çıkabileceğine işaret ettiğini belirtti. Bununla birlikte soğuk ve güneşsiz bir ortamın virüsün uzun süre hayatta kalmasını sağladığı açıklandı.
College of London Üniversitesi’nin yaptığı modellemede virüsü olan insanların yaklaşık üç ay boyunca bağışıklık kazandığını varsayıldı. Yayımlanan raporda, “Muhtemelen yaz aylarında üreme hızında yavaş bir artış ve Noel'den sonra ikinci bir dalga göreceğiz'” denildi.
Ancak, araştırmacılar kış aylarında görülecek ikinci dalganın İngiltere’yi ilki kadar şiddetli vurmayacağını öne sürdü. Buna göre, aralık ayının sonlarında başlayan salgının zirvesinde en fazla günde 60 ölüm gerçekleşecek.