Etiyopya'daki gösterilerde 67 kişi öldü

Cevar, Başbakan'la ilgili olarak "Diktatörlüğün öncü işaretlerine başvuruyor, halkın gözünü korkutmaya çalışıyor. Hatta bunu iktidara gelmesine yardım eden ve geliştirdiği siyaset ya da duruşuna, yahut savunduğu ideolojiye katılmayan yakın müttefiklerine de yapıyor" ifadesini kullandı.