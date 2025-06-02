Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı?

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, son zamanlarda yeniden hareketliliğiyle gündeme geldi. Hem doğa tutkunlarının hem de bilim insanlarının yakından takip ettiği bu devasa volkan, etkileyici görüntüleri ve potansiyel tehlikeleriyle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Etna Yanardağı nerede? En son ne zaman patladı? İşte ayrıntılar...

Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı? - 1

Etna Yanardağı, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından merak edilen ve araştırılan doğa olayları arasında yer alıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna Yanardağı, yeniden patlamasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı?

DÜNYA HABERLERİ

Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı? - 2

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı, İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası’nda bulunur. Tam olarak Katanya (Catania) kentinin kuzeyinde konumlanmıştır. Akdeniz’in ortasında yer alması nedeniyle hem coğrafi hem de turistik açıdan büyük öneme sahiptir. Yaklaşık 3.300 metre yüksekliğe sahip olan Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak kabul edilir.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Etna, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar açısından da oldukça değerlidir. Volkanoloji alanında yapılan birçok çalışma, Etna’nın patlama döngüsü ve lav akışları üzerine odaklanmaktadır.

Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı? - 3

ETNA YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Etna Yanardağı, 2025 yılı itibarıyla son olarak 21 Mayıs 2023 tarihinde güçlü bir patlamayla gündeme gelmiştir. Bu patlamada lav püskürmeleri ve kül bulutları Katanya çevresinde etkili olmuş, bazı bölgelerde geçici uçuş iptalleri yaşanmıştır. Neyse ki büyük çaplı can kaybı ya da ciddi maddi zarar meydana gelmemiştir.

Bilim insanları Etna’daki bu tür patlamaların olağan olduğunu, ancak volkanın aktivitesinin sürekli izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Etna, düşük ila orta şiddetli patlamalarla sık sık lav ve gaz püskürtse de büyük yıkımlara nadiren yol açar.

DAHA FAZLA GÖSTER