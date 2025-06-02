Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı?
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, son zamanlarda yeniden hareketliliğiyle gündeme geldi. Hem doğa tutkunlarının hem de bilim insanlarının yakından takip ettiği bu devasa volkan, etkileyici görüntüleri ve potansiyel tehlikeleriyle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Etna Yanardağı nerede? En son ne zaman patladı? İşte ayrıntılar...
Etna Yanardağı, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından merak edilen ve araştırılan doğa olayları arasında yer alıyor. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna Yanardağı, yeniden patlamasıyla birlikte gündeme geldi. Peki, Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı?