Etna Yanardağı nerede, en son ne zaman patladı?

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı, İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası’nda bulunur. Tam olarak Katanya (Catania) kentinin kuzeyinde konumlanmıştır. Akdeniz’in ortasında yer alması nedeniyle hem coğrafi hem de turistik açıdan büyük öneme sahiptir. Yaklaşık 3.300 metre yüksekliğe sahip olan Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak kabul edilir.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Etna, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar açısından da oldukça değerlidir. Volkanoloji alanında yapılan birçok çalışma, Etna’nın patlama döngüsü ve lav akışları üzerine odaklanmaktadır.