Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm

"İNSANLAR KARA GÖMÜLÜYOR"

Cocina, pazar günü Facebook'ta yaptığı paylaşımda, insan akışının “dar yolları dolduran arabalar, trafiğin durması ve kurtarma araçlarının geçememesi ile vahşi bir sahne” yarattığını söyledi. “Karanlık çöktükçe durum son derece tehlikeli bir hal alıyor, düşme riskleri artıyor ve insanlar kara gömülüyor” diye ekledi.

Ancak bu uyarı kulak ardı edilmiş gibi görünüyor.

Aralarında iki çocuğun da bulunduğu sekiz kişi pazartesi günü bir gezi sırasında kaybolmuş ve ancak birkaç saat sonra bulunabilmiş, bu gelişme üzerine itfaiyeye haber verilmişti.

Pazar günü 48 yaşındaki bir adam düşerek ayağını kırarken dört kişi de önceki gece kaybolmuştu.