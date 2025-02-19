Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm

Sicilya bölgesinde yer alan Etna Yanardağı'ndaki "muhteşem" patlamaları izlemek için İtalya'ya akın eden turistler, yerel yetkililerin uyarılarına aldırış etmedi. Lav akıntısının yanı başında fotoğraf ve video çekmek için yarışan turistler, ciddi tehlikelerle karşı karşıya.

Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm - 1

Yerel yetkililer, binlerce turistin yanardağdaki “muhteşem” patlamaları izlemek için Etna Yanardağı'na akın ettiğini açıkladı.

Ancak bazı insanların sokakları kapatarak kurtarma hizmetlerinin yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmasını engellediği bildirildi.

Sicilya'nın bölgesel sivil savunma başkanı Salvo Cocina, Etna'da son günlerde yaşanan turizmi “vahşi” ve “son derece tehlikeli” olarak nitelendirerek, olağanüstü manzaraların cazibesine kapılan günübirlikçilerin arabalarını dar sokaklara park ederek kurtarma araçlarını engelledikleri uyarısında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm - 2

"İNSANLAR KARA GÖMÜLÜYOR"

Cocina, pazar günü Facebook'ta yaptığı paylaşımda, insan akışının “dar yolları dolduran arabalar, trafiğin durması ve kurtarma araçlarının geçememesi ile vahşi bir sahne” yarattığını söyledi. “Karanlık çöktükçe durum son derece tehlikeli bir hal alıyor, düşme riskleri artıyor ve insanlar kara gömülüyor” diye ekledi.

Ancak bu uyarı kulak ardı edilmiş gibi görünüyor.

Aralarında iki çocuğun da bulunduğu sekiz kişi pazartesi günü bir gezi sırasında kaybolmuş ve ancak birkaç saat sonra bulunabilmiş, bu gelişme üzerine itfaiyeye haber verilmişti.

Pazar günü 48 yaşındaki bir adam düşerek ayağını kırarken dört kişi de önceki gece kaybolmuştu.

Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm - 3

LAV AKINTISININ YANINDALAR

Yerel halka yardım etmek ve Sicilya ve ötesinden gelen turistlerin ve günübirlikçilerin aşırı kalabalık sokaklardan akışını engellemek için itfaiyeciler getirilirken, yanardağın yamaçlarındaki kasabaların belediye başkanları ziyaretçilere lavlardan en az 500 metre uzakta durmalarını emretti. Ancak bu direktif göz ardı edildi.

Bölgeye ulaşan günübirlikçilerin yer aldığı yüzlerce video, hafta sonu boyunca viral oldu.

Videoda ziyaretçiler kardan sadece birkaç santimetre uzakta görünüyordu. Bir TikTok klibinde çok sayıda turist, karlı yamaçtan yavaşça inen ve karı eriterek bir akarsu oluşturan lav akıntısının yakınında görülüyor.

Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm - 4

"KAYALARI FIRLATABİLİR"

Yakınlardaki bir kasaba olan Belpasso'nun Belediye Başkanı Carlo Caputo, şu açıklamayı yaptı: “Cepheye tehlikeli bir şekilde yaklaşan, hatta kayak yapan birçok insan fotoğrafı ve videosu gördüm. Görsel olarak çarpıcı olsa da bu durum onları ciddi risklere maruz bırakıyor, çünkü karla etkileşime giren lav onu anında buharlaştırabilir ve açığa çıkan termal enerjiyle şiddetli bir şekilde parçalar veya kayalar fırlatabilir.”

Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm - 5

TİKTOK'UN CAZİBESİ

Dünyanın en çok Unesco mirasına ev sahipliği yapan İtalya, aşırı turizm olaylarına bıkkınlık verecek şekilde alışmaya başladı.

Geçtiğimiz ay, İtalya'nın popüler kayak merkezlerinden Roccaraso'nun belediye başkanı, bir TikTok yıldızı ve ucuz biletlerin cazibesine kapılan Napoli ve çevresindeki Campania bölgesinden 10 binden fazla ziyaretçiyi taşıyan 260 otobüsün kasabayı istila etmesinin ardından günübirlik turistlere göz açtırmadı.

Hatta benzeri görülmemiş bir turist istilasıyla başa çıkmak için orduyu göreve çağıracağını ima etti.

DAHA FAZLA GÖSTER