Etna Yanardağı patladı, turistler akın etti! Lavların dibinde “vahşi” turizm
Sicilya bölgesinde yer alan Etna Yanardağı'ndaki "muhteşem" patlamaları izlemek için İtalya'ya akın eden turistler, yerel yetkililerin uyarılarına aldırış etmedi. Lav akıntısının yanı başında fotoğraf ve video çekmek için yarışan turistler, ciddi tehlikelerle karşı karşıya.
Yerel yetkililer, binlerce turistin yanardağdaki “muhteşem” patlamaları izlemek için Etna Yanardağı'na akın ettiğini açıkladı.
Ancak bazı insanların sokakları kapatarak kurtarma hizmetlerinin yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmasını engellediği bildirildi.
Sicilya'nın bölgesel sivil savunma başkanı Salvo Cocina, Etna'da son günlerde yaşanan turizmi “vahşi” ve “son derece tehlikeli” olarak nitelendirerek, olağanüstü manzaraların cazibesine kapılan günübirlikçilerin arabalarını dar sokaklara park ederek kurtarma araçlarını engelledikleri uyarısında bulundu.