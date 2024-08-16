Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü. Volkanın püskürttüğü küller, yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşırken, küllerin yanardağın eteklerindeki yerleşim yerlerine düştüğü belirtildi. Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanının yerel saatle 18.00'e kadar uçuşa kapatıldı.
Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe dün akşam yenisi eklendi.