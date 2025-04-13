Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi

Grey's Anatomy ve Euphoria dizilerinin yıldızı Eric Dane, geçtiğimiz günlerde ALS hastalığına yakalandığını duyurdu. Hayranları, kötü haberi büyük bir üzüntüyle karşılarken, uzmanlar ölümcül hastalığın belirtilerine karşı uyardı.

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 1

ABD'li aktör Eric Dane gibi ünlü fizikçi Stephen Hawking de Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) adı verilen hastalıkla mücadele etmişti. Zamanla sinir sistemine zarar veren bu nörolojik rahatsızlık; yürüme, konuşma, yemek yeme ve nefes alma gibi temel işlevlerde güçlük yaratıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 2

İngiltere ve ABD'de, bireylerin hayat boyu bu hastalığa yakalanma riski 300'de 1'dir. ALS teşhisi konulan bir kişinin ortalama yaşam süresi 2 ila 5 yıl arasında değişse de, bazı hastalar çok daha uzun yaşayabilirler. (Stephen Hawking, bu hastalıkla yaklaşık 50 yıl yaşamıştı.)

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 3

ALS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

KAS SEĞİRMESİ

Erken belirtiler arasında kaslarda seğirme ve kramp yer alır. Bu durum, cilt altında bir dalgalanma hissi gibi de tanımlanabilir. Ancak tek başına seğirme, genellikle ALS ile ilişkilendirilmez. Yorgunluk, stres ve kafein kullanımı da bu tür kas seğirmelerine neden olabilir.

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 4

HALSİZLİK

Motor nöron hastalığında yaygın görülen semptomlardan biri de sürekli yorgunluk hissidir. Enerji eksikliği veya tükenmişlik duygusu, motor nöron hücrelerinin zamanla işlevini kaybetmesinden kaynaklanabilir.

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 5

BACAK KASLARINDA GÜÇSÜZLÜK

Tökezleme, düşme ve merdiven çıkmada zorluk gibi belirtiler, hastalığın bacak kaslarında zayıflığa yol açtığını gösterebilir. Kaslar küçülmeye başlar (atrofi), bu durum “ayak düşüklüğü” gibi durumlara neden olabilir.

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 6

ELLERDE TUTUKLUK

Ellerde güçsüzlük veya tutukluk gibi sorunlar, motor nöron hastalığının habercisi olabilir. Bu durum, kavrama becerisini etkileyerek günlük işleri zorlaştırabilir. Ancak söz konusu semptomlar, sinir sıkışması veya yaşla ilgili eklem problemleri nedeniyle de ortaya çıkabilir.

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 7

KONUŞMA BOZUKLUĞU

Yüz, ağız, dil ve boğaz kaslarının zayıflaması, konuşma bozukluklarının yanı sıra yutma güçlüğüne de yol açabilir. Konuşmanın sesi ve yüksekliği değişebilir. Nefes darlığı da bu semptomlara eşlik edebilir.

Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi - 8

DUYGUSAL DALGALANMALAR

Motor nöron hastalığı yalnızca kasları değil, zihinsel durumu da etkileyebilir. Davranış ve düşünce şekillerinde değişiklikler görülebilir. Hastaların yaklaşık yarısı, bu tür değişimlerle karşılaşabilir. Daily Mail'de yer alan habere göre, uygunsuz durumlarda ağlama ya da gülme nöbetleri görülebilir. Genellikle bu değişiklikler hafif olur ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemez.

İlerleyici bir seyir izleyen hastalığın kesin nedeni bilinmemekte birlikte, şu anda kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. 

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