Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi
Grey's Anatomy ve Euphoria dizilerinin yıldızı Eric Dane, geçtiğimiz günlerde ALS hastalığına yakalandığını duyurdu. Hayranları, kötü haberi büyük bir üzüntüyle karşılarken, uzmanlar ölümcül hastalığın belirtilerine karşı uyardı.
ABD'li aktör Eric Dane gibi ünlü fizikçi Stephen Hawking de Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) adı verilen hastalıkla mücadele etmişti. Zamanla sinir sistemine zarar veren bu nörolojik rahatsızlık; yürüme, konuşma, yemek yeme ve nefes alma gibi temel işlevlerde güçlük yaratıyor.