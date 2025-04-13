Euphoria yıldızı da ölümcül hastalığın pençesinde: ALS'in 6 sinsi belirtisi

DUYGUSAL DALGALANMALAR

Motor nöron hastalığı yalnızca kasları değil, zihinsel durumu da etkileyebilir. Davranış ve düşünce şekillerinde değişiklikler görülebilir. Hastaların yaklaşık yarısı, bu tür değişimlerle karşılaşabilir. Daily Mail'de yer alan habere göre, uygunsuz durumlarda ağlama ya da gülme nöbetleri görülebilir. Genellikle bu değişiklikler hafif olur ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemez.

İlerleyici bir seyir izleyen hastalığın kesin nedeni bilinmemekte birlikte, şu anda kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.