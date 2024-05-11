Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor
Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali bugün İsveç'in Malmö kentinde yapılıyor. Final, binlerce protestocunun katılımıyla başlayacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle kentte bir haftadır süren gerginliğin bugün doruğa ulaşması bekleniyor.
Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsrail'e yönelik protestoların eşliğinde yapılıyor.
Polis, çoğu Ortadoğu'dan olmak üzere 186 milletten 360 binden fazla kişinin yaşadığı Malmö'de, İsrail'in katılımına karşı 20 bin kadar göstericinin toplanmasının beklendiğini açıkladı.