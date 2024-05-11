Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali bugün İsveç'in Malmö kentinde yapılıyor. Final, binlerce protestocunun katılımıyla başlayacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle kentte bir haftadır süren gerginliğin bugün doruğa ulaşması bekleniyor.

Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 1

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsrail'e yönelik protestoların eşliğinde yapılıyor.

Polis, çoğu Ortadoğu'dan olmak üzere 186 milletten 360 binden fazla kişinin yaşadığı Malmö'de, İsrail'in katılımına karşı 20 bin kadar göstericinin toplanmasının beklendiğini açıkladı.

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Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 2

İsveç'in üçüncü büyük kenti Malmö, ikonik pop grubu ABBA'nın “Waterloo” ile Eurovision'u kazanmasının 50. yıldönümünde 90 ülkeden 100 bin kadar hayran bekliyor.

Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 3

Etkinliği denetleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), dünyanın dört bir yanındaki binlerce müzisyenin yarışmadan çıkarılması yönündeki çağrılarına rağmen, mart ayında İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın katılımını onaylamıştı.

Golan, yarı final sahnesinde "Özgür Filistin" sloganlarıyla protesto edildi. 

Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 4

Bu arada yarışma, bugün Hollandalı yarışmacı Joost Klein'ın diskalifiye edilmesiyle sarsıldı.

Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) yapılan açıklamada, “İsveç polisi, perşembe gecesi yarı finaldeki performansının ardından yaşanan bir olay sonrası, yapım ekibinin bir kadın üyesi tarafından yapılan şikayeti soruşturdu. Yasal süreç devam ederken, yarışmaya devam etmesi uygun olmayacaktır” denildi.

Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 5

EBU, diskalifiye kararının İsrail protestoları ile herhangi bir ilgilsi olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Ancak Klein, perşembe günkü ikinci yarı finalin ardından düzenlenen basın toplantısında yüzünü Hollanda bayrağıyla kapatarak İsrailli yarışmacı Eden Golan'ı protesto etmiş, yanında yer almayı kabul etmediğini göstermişti.

Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 6

 Tüm bu tartışmaların ortasında, bugün final yapacak olan yarışmaya ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Yarışmanın yapıldığı Malmö Arena'nın dışında bugün de binlerce protestocu İsrail'e tepki göstermek için toplandı.

Kentteki eylemler bir haftadır devam ediyor.

Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 7

Malmö Arena'ya girebilmek için yaklaşık 9 bin seyircinin, özellikle protestocuların yaklaşmasını engellemek üzere tasarlanmış, güçlendirilmiş bir güvenlik sisteminden geçmesi gerekiyor.


Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 8

Polis, yarışmaya yönelik herhangi bir tehdit olmadığını, ancak Norveç ve Danimarka'dan gelen takviye kuvvetlerle varlıklarının güçlendirildiğini söyledi.

Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor - 9

Filistin'e destek için toplanan protestocuların taşıdığı bir pankartta, "Soykırıma hayır" ifadesi yer aldı.

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