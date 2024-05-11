Eurovision finaline İsrail protestoları damga vuruyor

Bu arada yarışma, bugün Hollandalı yarışmacı Joost Klein'ın diskalifiye edilmesiyle sarsıldı.



Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) yapılan açıklamada, “İsveç polisi, perşembe gecesi yarı finaldeki performansının ardından yaşanan bir olay sonrası, yapım ekibinin bir kadın üyesi tarafından yapılan şikayeti soruşturdu. Yasal süreç devam ederken, yarışmaya devam etmesi uygun olmayacaktır” denildi.