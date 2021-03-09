Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı

Köpeklerin kurtlardan evrimleştiği biliniyor, ancak şimdiye kadar bunun tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleştiğini belirlemek bilim insanları için zordu. Öte yandan, binlerce yıl öncesine dayanan ve kurtlara benzeyen birkaç eski köpek örneği daha önce de bulundu. Ancak, yeni bir çalışma kurtlardan köpeklere geçişin ilk olarak 14 bin ile 16 bin yıl önce güneybatı Almanya'daki bir mağarada gerçekleşmiş olabileceğini buldu. Söz konusu köpeklerin, modern dünyada var olan köpeklerle benzer genetik özelliklere ve aynı beslenme alışkanlıklarına sahip olduğu bildirildi.

ntv.com.tr 09.03.2021 - 06:09

Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 1

16 BİN YILLIK 8 KÖPEĞİN FOSİLİ BULUNDU

Tübingen Üniversitesi’nden bilim insanları, 12 bin ile 17 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan Magdalenian halkının kurtları evcilleştirerek onları köpeklere dönüştürdüğüne inandıklarını duyurdu. Gnirshöhle mağarasında bulunan sekiz köpek fosilinin analizi, onların vahşi bir kurttan evcil bir köpeğe kadar birçok yapıyı paylaşan geniş bir genetik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 2

"KÖPEKLERİ İLK KEZ MAGDALENİALILAR EVCİLEŞTİRDİ"

Araştırmacıların teorisine göre, Magdalenialılar kurtların evcil köpeklere olan dönüşümünün birçok soydan gelen bir dizi kurtla gerçekleştirdi. Bu çeşitlilik ise bugünkü tüm köpek ırklarını ortaya çıkardı.

Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 3

Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında, mağarada bulunan fosilleri, üçü Frankfurt'tan, ikisi Fransa'dan ve beşi de kuzey Kanada'dan olmak üzere 11 farklı köpek fosiliyle  karşılaştırıldı. Diğer köpek kalıntılarının geçmişi ise milattan sonra  7. yüzyıldan 33 bin  yıl öncesine kadar değişiklik gösterdi.

Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 4

EN AZ GÜNÜMÜZDEKİ KÖPEKLER KADAR EVCİLLER

Anneden yavrusuna geçen mitokondriyal DNA analizi, Gnirshöhle'den bulunan beş köpeğin, modern dünyanın her yerinde bulunan günümüz köpekleri kadar evcilleştirilmiş olduğunu ortaya çıkardı.

Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 5

BESLENME ŞEKİLLERİNE GÖRE GRUPLARA AYRILDILAR

Ardından, köpeklere bir dizi farklı test daha yapıldı. Karbon 13 ve nitrojen15 izotoplarının ölçümleri, her hayvanı beslenmeye dayalı üç gruptan (A, B veya C) birine yerleştirmek için kullanıldıÇ Grup A, daha eski kurtlara büyük ölçüde benziyordu ve ağırlıklı olarak megafauna, mamutlar gibi büyük hayvanlardan oluşan bir diyetle besleniyordu. Grup B'de yer alan köpekler İse  üşük protein alımının ve geniş kapsamlı bir diyetin göstergesi olan daha düşük bir N15 ölçümüne sahipti.

Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 6

Araştırmacılar, Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmalarında, "B nişinin üyeleri tavşan gibi küçük memelilerle ve ayrıca ren geyiği ve at gibi toynaklı hayvanlarla beslendi" diye yazdı. C grubunda bulunanların ise çoğunlukla küçük memelilerle beslendiği ve diğer iki gruptan daha yüksek bir C13 içeriğine sahip olduğu görüldü.

Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 7
Gnirshöhle mağarasından alınan tüm örnekler niş B olarak kabul edildi. Araştırmanın baş yazarı Dr Chris Baumann, "Bu hayvanların insanlara yakınlığı ve oldukça kısıtlı bir diyetin belirtileri, 16 bin ile 14 bin yıl önce kurtların zaten  köpek olarak evcilleştirildiğini gösteriyor.
Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı - 8
Gnirshöhle örneklerinin doğrudan tarihlendirilmesi, köpekgillerin Magdalen halkının yakın çevresinde, Hegau Jura'yı [güney Almanya bölgesi]  ortaya çıktığını insanlara adapte olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, Gnirshöhle köpekgilleriin kurt evcilleştirilmesinde muhtemelen erken bir aşamayı temsil ediyor. Erken aşama, evcil hayvanlar için aktif olarak bir besin kaynağı sağlayan insanlar tarafından kolaylaştırıldı” ifadelerini kullandı.

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