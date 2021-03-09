Evcil köpekler ilk kez 16 bin yıl önce Almanya’daki bir mağarada ortaya çıktı

BESLENME ŞEKİLLERİNE GÖRE GRUPLARA AYRILDILAR

Ardından, köpeklere bir dizi farklı test daha yapıldı. Karbon 13 ve nitrojen15 izotoplarının ölçümleri, her hayvanı beslenmeye dayalı üç gruptan (A, B veya C) birine yerleştirmek için kullanıldıÇ Grup A, daha eski kurtlara büyük ölçüde benziyordu ve ağırlıklı olarak megafauna, mamutlar gibi büyük hayvanlardan oluşan bir diyetle besleniyordu. Grup B'de yer alan köpekler İse üşük protein alımının ve geniş kapsamlı bir diyetin göstergesi olan daha düşük bir N15 ölçümüne sahipti.