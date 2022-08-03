Evde şeker ve çikolata yiyerek yılda 100 bin dolar kazanmak ister misiniz? (Kanadalı şirketten "en tatlı" iş teklifi)

Haberler - ntv.com.tr 03.08.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 03.08.2022 - 11:07
Kanadalı şekerleme üreticisi Candy Funhouse, “baş şeker sorumlusu” aradığını duyurdu. Evden çalışacak kişinin, ürünlerin tadını test edeceği ve diğer "şekerolog"lardan sorumlu olacağı belirtildi.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jamal Hejazi, Temmuz ayında Linkedin’de yayınlanan pozisyon için şimdiden binlerce adayın başvurduğunu söyledi. Hejazi, sosyal medyadan kendisine gelen, ailelerin tadım görevlerini ve maaşı paylaşmayı teklif ettiği detaylı videoların kendisini şaşırttığını kaydetti.
Yıllık olarak 100 bin Kanada doları maaş (yaklaşık 1,4 milyon lira) teklif edilen pozisyona ilişkin Hejazi, "Her gün ailenizle ya da arkadaşlarınızla çikolata ve şeker yemenin işiniz olduğunu hayal edin. Bu oldukça çekici bir teklif" dedi.
Diğer taraftan Toronto'nun dışında bulunan Candy Funhouse, bölgede büyüyen ve ebeveynleri donut dükkanları ve yerel bir restorana sahip olan 20 ve 30'lu yaşlardaki kardeşlerden oluşan bir dörtlü tarafından yönetiliyor.
Hejazi, 2021'de pandemi ile birlikte şirketin satışların arttığını belirterek, "Geçen yıl gelirimiz 15 milyon doların biraz altındaydı. Şaka yapmıyorum" dedi.
Şirket, baş şeker görevlisi pozisyonunun, muhtemelen ebeveyn izninin gerekli olmasına rağmen, beş yaşından küçük başvuru sahiplerine açık olduğunu söyledi.
Birçok ebeveyn, çocuklarını başvuru formunu doldururken filme aldı ve internette yayınladı.