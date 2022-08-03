Evde şeker ve çikolata yiyerek yılda 100 bin dolar kazanmak ister misiniz? (Kanadalı şirketten "en tatlı" iş teklifi)

Yıllık olarak 100 bin Kanada doları maaş (yaklaşık 1,4 milyon lira) teklif edilen pozisyona ilişkin Hejazi, "Her gün ailenizle ya da arkadaşlarınızla çikolata ve şeker yemenin işiniz olduğunu hayal edin. Bu oldukça çekici bir teklif" dedi.