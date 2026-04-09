Eve dönmek Ay'a gitmekten zor. Artemis 2 Dünya'ya dönüyor

Artemis 2'nin pilotu Victor Glover, dönüşle ilgili duyguları sorulduğunda, “Aslında 3 Nisan 2023'te bu göreve seçildiğimizden beri atmosfere giriş hakkında düşünüyorum. Atmosferde bir ateş topu içinde yolculuk etmek çok etkileyici olacak.” diye konuştu. Artemis 2 görevinin komutanı Wiseman, mürettebatın her birinin görev sırasında aileleriyle iki kez "çok kısa" görüşme yaptığını söyledi.

Uçuşun 7. gününde Orion ve mürettebatı Ay'dan dönerken uzaydaki diğer astronotlarla da iletişime geçti. Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar Jessica Meir, Jack Hathaway, Chris Williams ve Sophie Adenot ile 15 dakikalık sesli bir görüşme gerçekleştirdi. Günün geri kalanında Artemis ekibi, son dönüş hazırlıklarından önce dinlenmeye geçti. Astronotlar günü uzay aracının Dünya'ya doğru gelişini "düzeltmesi için yapılması planlanan bir ateşleme işlemine hazırlanarak ve 15 saniyelik ateşlemeyi gerçekleştirerek tamamladı.