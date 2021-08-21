'Ever Given' aylar sonra yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti

Süveyş Kanalı Otoritesi yetkililerinden yapılan açıklamada, Ever Given gemisine, dün kanalı geçerken 2 römorkör ve kıdemli kanal otoritesi kılavuzlarının eşlik ettiği belirtildi.

Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında olan Ever Given gemisinin, kanalı geçen 26 gemilik bir konvoy içinde olduğu ve Akdeniz’den Kızıldeniz’e olaysız geçtiği belirtildi.