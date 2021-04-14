Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yönetilen uzay aracı, kükürt dioksit de dahil olmak üzere bir dizi iz kirletici maddeyi tespit edebilen Tropomi adlı hassas bir spektrometre taşıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Gemiler aslında seyir halindeyken, otelcilik modunda olduklarından daha fazla kükürt dioksit yayıyorlar. Ancak, kanalda aynı anda yüzlerce gemi bulunduğundan Sentinel-5P uydu verilerindeki sinyal alarm verdi" denildi.