Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi

ntv.com.tr 14.04.2021 - 12:42
Kükürt dioksit, bazı gemi motorları tarafından akaryakıt olarak kullanıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle şu anda bu gaz emisyonunu sınırlama hedefine ulaşmaya çalışıyor.
Ana motorları kapatılmış olsa da, gemiler hala yardımcı güç üniteleri ve kazanları ile "otelcilik" olarak adlandırılan modda çalıştırıyorlardı. Bu durum Avrupa Birliği’nin Sentinel-5P uydusu tarafından gözlemlendiği üzere, yerel olarak atmosferde kükürt dioksit birikmesine yol açtı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yönetilen uzay aracı, kükürt dioksit de dahil olmak üzere bir dizi iz kirletici maddeyi tespit edebilen Tropomi adlı hassas bir spektrometre taşıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Gemiler aslında seyir halindeyken, otelcilik modunda olduklarından daha fazla kükürt dioksit yayıyorlar. Ancak, kanalda aynı anda yüzlerce gemi bulunduğundan Sentinel-5P uydu verilerindeki sinyal alarm verdi" denildi.
Ever Given kurtarılmasının ardından kükürt dioksitteki ani yükseliş hızla dağıldı.
Diğer taraftan, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), geçtiğimiz yıl, yıllık kükürt emisyonlarını yüzde 70'in fazla azaltmak amacıyla gemilerin daha temiz akaryakıt kullanmasını zorunlu kılan yeni bir yönetmelik çıkardı.
Özelllikle de küresel ticaretin yüzde 12’sine ev sahipliği yapan Süveyş Kanalı’nda bu konudaki denetlemelerin artması bekleniyor. Kanaldakine benzer bir yoğunluk Cebelitarık, Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı gibi diğer dar giriş / çıkış koridorlarında da görülüyor. Bu yüzden IMO, Akdeniz’deki kükürt emisyonlarının yeni yönetmeliğinde izin verilenin beşte biri ile sınırlayacağını açıkladı.