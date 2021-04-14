Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi

Geçen ay, 6 gün boyunca Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı’nı trafiğe kapayan Ever Given adlı konteyner gemisi küresel ticarette milyarca dolar zarara neden olmuştu. Ancak, dev geminin dünyaya olan etkisi sadece bununla kalmadı. Geminin yarattığı sıkışıklık nedeniyle uzaydan görülebilen bir çevre kirliliği meydana geldi. İnsan sağlılığını ve deniz canlılarını tehdit eden havadaki kükürt dioksit (SO2) oranı kanalın Akdeniz tarafında normal seviyelerin beş katına çıktı.

ntv.com.tr 14.04.2021 - 12:42

Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi - 1

Kükürt dioksit, bazı gemi motorları tarafından akaryakıt olarak kullanıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle şu anda bu gaz emisyonunu sınırlama hedefine ulaşmaya çalışıyor.

Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi - 2

350'DEN FAZLA GEMİ KANALDA 6 GÜN BOYUNCA BEKLEDİ

23-29 Mart tarihleri ​​arasında yaşanan Ever Given’in sıkışıklığı nedeniyle 350'den fazla gemi 6 gün boyunca olduğu yerde bekledi ve çoğu Akdeniz'de kanalın kuzey ucuna demirlendi.
Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi - 3

Ana motorları kapatılmış olsa da, gemiler hala yardımcı güç üniteleri ve kazanları ile "otelcilik" olarak adlandırılan modda çalıştırıyorlardı. Bu durum Avrupa Birliği’nin Sentinel-5P uydusu tarafından gözlemlendiği üzere, yerel olarak atmosferde kükürt dioksit birikmesine yol açtı.

Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi - 4

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yönetilen uzay aracı, kükürt dioksit de dahil olmak üzere bir dizi iz kirletici maddeyi tespit edebilen Tropomi adlı hassas bir spektrometre taşıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Gemiler aslında seyir halindeyken,  otelcilik modunda olduklarından daha fazla kükürt  dioksit yayıyorlar. Ancak, kanalda aynı anda yüzlerce gemi bulunduğundan Sentinel-5P uydu verilerindeki sinyal alarm verdi" denildi.

Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi - 5

EMİSYONLARIN YÜZDE 70'TEN FAZLA AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Ever Given kurtarılmasının ardından kükürt dioksitteki ani yükseliş hızla dağıldı.

Diğer taraftan, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), geçtiğimiz yıl, yıllık kükürt emisyonlarını yüzde 70'in fazla azaltmak amacıyla gemilerin daha temiz akaryakıt kullanmasını zorunlu kılan yeni bir yönetmelik çıkardı.

Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi - 6

Özelllikle de küresel ticaretin yüzde 12’sine ev sahipliği yapan Süveyş Kanalı’nda bu konudaki denetlemelerin artması bekleniyor. Kanaldakine benzer bir yoğunluk Cebelitarık, Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı gibi diğer dar giriş / çıkış koridorlarında da görülüyor. Bu yüzden IMO, Akdeniz’deki kükürt emisyonlarının yeni yönetmeliğinde izin verilenin beşte biri ile sınırlayacağını açıkladı.

Ever Given yalnızca küresel ekonomiye zarar vermekle kalmadı: Akdeniz’deki kirlilik uydudan görüntülendi - 7

KÜKÜRT DİOKSİT NEDEN TEHLİKELİ?

Uzmanlar havadaki kükürt dioksitin, kardiyovasküler ve akciğer hastalıklarına neden olabileceğini açıkladı. Ayrıca, kükürt atmosferdeki suyla birleştiğinde yağmuru asitleştirerek ekinlere, ormanlara ve suda yaşayan canlılara zarar veriyor.

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