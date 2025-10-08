Everest'te ölüm kalım: Mahsur kalan bin dağcı günler sonra kurtarıldı

ANORMAL HAVA KOŞULLARI

Yoğun kar yağışı, Çin’in batısındaki Sincan, Qinghai ve Gansu eyaletlerindeki yürüyüşçüleri de etkiledi. En az bir kişi, hipotermi ve irtifa hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Normalde ekim ayında bölgede ılıman hava koşulları görülüyor. Ancak dağcılara göre bu yılkı hava hiç normal değil.