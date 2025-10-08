Everest'te ölüm kalım: Mahsur kalan bin dağcı günler sonra kurtarıldı
Everest Dağı'nın doğu yamacında mahsur kalan tüm dağcılar, günler süren kapsamlı bir operasyonun ardından kurtarıldı. Şiddetli kar fırtınasının vurduğu bölgede 880 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
EN BÜYÜK ARAMA KURTARMA OPERASYONU
Everest Dağı’nın doğu yamacında yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık bin kişi mahsur kalmıştı.
Mahsur kalan tüm yürüyüşçüler, yerel rehberler ve çobanlar da dahil olmak üzere herkesin kurtarıldığı açıklandı.
Yetkililer, bölgedeki en büyük arama-kurtarma operasyonlarından birinin tamamlandığını belirtti.