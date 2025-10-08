Everest'te ölüm kalım: Mahsur kalan bin dağcı günler sonra kurtarıldı

Everest Dağı'nın doğu yamacında mahsur kalan tüm dağcılar, günler süren kapsamlı bir operasyonun ardından kurtarıldı. Şiddetli kar fırtınasının vurduğu bölgede 880 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

EN BÜYÜK ARAMA KURTARMA OPERASYONU

Everest Dağı’nın doğu yamacında yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık bin kişi mahsur kalmıştı.

Mahsur kalan tüm yürüyüşçüler, yerel rehberler ve çobanlar da dahil olmak üzere herkesin kurtarıldığı açıklandı.

Yetkililer, bölgedeki en büyük arama-kurtarma operasyonlarından birinin tamamlandığını belirtti.

YÜZLERCE DAĞCI KARA GÖMÜLDÜ

Hafta sonu, alışılmadık derecede şiddetli bir kar fırtınasının ardından 4 bin 200 metre rakımlı izole Karma Vadisi’nde yüzlerce yürüyüşçü derin kara gömülmüştü.

Kar, cumartesi günü boyunca aralıksız yağarken pazar günü yaklaşık 350 kişi güvenli bölgelere ulaştırıldı. Reuters’a göre kalan yaklaşık 200 kişi de salı günü kurtarıldı.

880 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Resmî Xinhua ajansı, toplamda 580 yürüyüşçü ile 300’ü aşkın rehber, yak çobanı ve destek personelinin güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.

Bir Çinli yürüyüşçü, “Cumartesi gecesi uyumaya korktuk, çadırlarımızın etrafında kar birikiyordu ve her 90 dakikada bir temizlemek zorunda kaldık” dedi.

EVEREST GEÇİCİ OLARAK ZİYARETE KAPATILDI

Yoğun kar yağışı, Nepal sınırındaki 8 bin 188 metrelik zirvelere tırmanmayı planlayan diğer ekiplerin faaliyetlerini de engelledi.

Xinhua’ya göre Karma ve Rongshar vadileriyle Cho Oyu dahil tüm Everest bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Karma Vadisi, Batılı gezginler tarafından ilk kez bir asır önce keşfedilmişti. Son yıllarda bölge turizmin artmasıyla popüler hale geldi.

Yalnızca geçen yıl Everest bölgesini 540 binden fazla turist ziyaret etti.

ANORMAL HAVA KOŞULLARI

Yoğun kar yağışı, Çin’in batısındaki Sincan, Qinghai ve Gansu eyaletlerindeki yürüyüşçüleri de etkiledi. En az bir kişi, hipotermi ve irtifa hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Normalde ekim ayında bölgede ılıman hava koşulları görülüyor. Ancak dağcılara göre bu yılkı hava hiç normal değil.

