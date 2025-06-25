Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor

İsviçre merkezli bilim insanları, gıda ambalajlarından, bebek biberonlarından ve çay poşetlerinden yayılan mikroplastiklerin insan sağlığını tehdit ettiğini açıkladı. Yeni araştırmalara göre, bu parçalar sadece sindirim sisteminden geçmekle kalmıyor, kalp, akciğer ve beyin de dahil olmak üzere birçok organa yerleşebiliyor.

Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Zürih merkezli Food Packaging Forum tarafından yayımlanan çalışma, 103 araştırmaya dayanıyor.

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Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor - 2

Uzmanlar, bebek biberonlarından doğrama tahtalarına, tek kullanımlık bardaklardan tepsi ve çay poşetlerine kadar pek çok gıda ile temas eden ürünün, normal kullanımda bile milyonlarca mikroplastik ve nanoplastik parçacık yaydığını tespit etti.


Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor - 3

Araştırmalara göre, 5 milimetreden küçük mikroplastikler ve 1 mikrometreden düşük nanoplastikler, artık insan kanında, beyninde, bağırsaklarda, plasentada ve bebeklerin dışkılarında bile bulunabiliyor. Etkileri tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, bu parçacıkların kanser, felç, bunama, gebelik komplikasyonları, hormon düzensizlikleri, oksidatif stres ve iltihaplanma riskini artırabileceği bildiriliyor.


Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor - 4

PLASTİK ŞİŞELER BAŞI ÇEKİYOR

Ekip, inceledikleri 173 araştırmada plastik şişelerden sızan mikroplastiklerin en çok görülen kaynak olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra çay poşetleri, bardaklar, tepsiler, ambalajlar ve doğrama tahtaları da listeye dahil edildi.

Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor - 5

Özellikle bebek biberonlarından sızan parçacıklar, yenidoğanların doğumdan itibaren mikroplastik maruziyeti yaşadığını ortaya koyuyor.


Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor - 6

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Zimmermann, “Gıda ile temas eden maddeler, insanın mikroplastik ve nanoplastik maruziyetine katkıda bulunuyor. Bunun boyutu ise genelde gözden kaçırılıyor” dedi. Uzmanlar, tüketicilerin sağlığını korumak için gıda ile temas eden malzemelerle ilgili “mikroplastik ve nanoplastik göç testlerinin” zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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