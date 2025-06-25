Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor
İsviçre merkezli bilim insanları, gıda ambalajlarından, bebek biberonlarından ve çay poşetlerinden yayılan mikroplastiklerin insan sağlığını tehdit ettiğini açıkladı. Yeni araştırmalara göre, bu parçalar sadece sindirim sisteminden geçmekle kalmıyor, kalp, akciğer ve beyin de dahil olmak üzere birçok organa yerleşebiliyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Zürih merkezli Food Packaging Forum tarafından yayımlanan çalışma, 103 araştırmaya dayanıyor.