Evinizdeki gizli tehlike: Bu ürünlerden organlara yayılıyor

Araştırma ekibinde yer alan Dr. Zimmermann, “Gıda ile temas eden maddeler, insanın mikroplastik ve nanoplastik maruziyetine katkıda bulunuyor. Bunun boyutu ise genelde gözden kaçırılıyor” dedi. Uzmanlar, tüketicilerin sağlığını korumak için gıda ile temas eden malzemelerle ilgili “mikroplastik ve nanoplastik göç testlerinin” zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.