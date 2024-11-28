Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı

Medeni durumunun sağlık üzerinde bir etkisi olabilir mi? Yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuçla evlenen erkeklerin evlenmeyenlere göre daha geç yaşlandığı açıklandı.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 1

Birçok araştırma, evli bireylerin genel sağlık durumlarının bekârlara göre daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Bunun nedeni, evlilikle birlikte gelen sosyal destek, daha düzenli bir yaşam tarzı ve duygusal refahın artması olabilir. Ancak bu durum her zaman her çift için geçerli olmayabilir; ilişkideki dinamikler de büyük önem taşır.

DÜNYA HABERLERİ

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 2

International Social Work, dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırma, evlenmenin yaşlanma sürecini nasıl etkilediğini inceleyerek şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 3

Uzmanlar, medeni durumlarının sağlıklarını nasıl etkilediğini anlamak için 20 yıllık bir süre boyunca 45 ila 85 yaş arasındaki yetişkinlerin sağlık ve refahını takip ettiler; her katılımcının "başarılı" bir şekilde yaşlanıp yaşlanmadığını belirlemek için bir dizi belirteç incelediler.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 4

Karar verilirken fiziksel sağlık, ruhsal sağlık, sosyal iyilik hali ve yaşa bağlı öz algı gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 5


Genel olarak, çalışma evli erkeklerin hiç evlenmemiş akranlarından daha başarılı bir şekilde yaşlandığını gösterdi. Ancak bu yalnızca evli kalırlarsa geçerliydi; ayrılık, boşanma ve eşin ölümü olumsuz bir etkiye sahipti. Hem erkek hem de kadın için, evliliğin istikrarı daha etkilidir.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 6

Birçok çalışma, evli olmanın insanların sağlığını iyileştirdiğini göstermiştir; ancak bu, insanların medeni durumlarındaki değişiklikleri kapsamlı bir şekilde ele alan ilk çalışmalardan biridir.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 7

EVLİLİK ÖLÜM ORANLARINI AZALTIYOR

Global Epidemiology dergisinde yayımlanan son verilere göre, evlilik kadınlarda ölüm oranlarını üçte bir oranında azaltıyor.

Nature Human Behavior dergisinde yayınlanan bir diğer yeni araştırma, dünya genelinde bekarların, evli akranlarına kıyasla ruhsal sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmacılar, evli olmayan kişilerin evli olanlara göre depresyona girme ihtimalinin %79 daha fazla olduğunu buldu.

Aynı derecede endişe verici olan ise boşanmış kişilerin mutlu bir evlilikleri olan çiftlere kıyasla depresyona girme olasılığının %99 daha fazla olmasıdır.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 8

DAHA AZ STRES, DAHA GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Evliler duygusal destek sunabilen bir eşe sahip olduklarında stresle daha kolay başa çıkabilirler. Azalan stres seviyeleri bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Özellikle sağlıklı bir iletişim kurabilen çiftlerde bu etkiler daha belirgin olabilir.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 9

SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR

Eşler birbirlerinin sağlık davranışlarını etkileyebilir. Örneğin, düzenli yemek saatleri, daha dengeli bir diyet ve egzersiz alışkanlıkları gibi. Bunun yanında, eşlerden birinin sağlık kontrollerine önem vermesi, diğerini de teşvik edebilir.

Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı - 10

RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ

Mutlu bir evlilik, bireylerin depresyon ve anksiyete gibi sorunlarla daha az karşılaşmasına yardımcı olabilir. Paylaşılan sevgi ve güven duyguları, kişinin ruhsal sağlığını olumlu yönde etkiler.

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