Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı

EVLİLİK ÖLÜM ORANLARINI AZALTIYOR

Global Epidemiology dergisinde yayımlanan son verilere göre, evlilik kadınlarda ölüm oranlarını üçte bir oranında azaltıyor.



Nature Human Behavior dergisinde yayınlanan bir diğer yeni araştırma, dünya genelinde bekarların, evli akranlarına kıyasla ruhsal sağlık sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu buldu.



Araştırmacılar, evli olmayan kişilerin evli olanlara göre depresyona girme ihtimalinin %79 daha fazla olduğunu buldu.



Aynı derecede endişe verici olan ise boşanmış kişilerin mutlu bir evlilikleri olan çiftlere kıyasla depresyona girme olasılığının %99 daha fazla olmasıdır.