Evliler mi daha sağlıklı, bekarlar mı? 20 yıllık araştırma sonuçlandı
Medeni durumunun sağlık üzerinde bir etkisi olabilir mi? Yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuçla evlenen erkeklerin evlenmeyenlere göre daha geç yaşlandığı açıklandı.
Birçok araştırma, evli bireylerin genel sağlık durumlarının bekârlara göre daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Bunun nedeni, evlilikle birlikte gelen sosyal destek, daha düzenli bir yaşam tarzı ve duygusal refahın artması olabilir. Ancak bu durum her zaman her çift için geçerli olmayabilir; ilişkideki dinamikler de büyük önem taşır.