Evlilik demans riskini artırır mı yoksa azaltır mı?

Ulusal Alzheimer Koordinasyon Merkezi'ne ait 24 binden fazla yaşlının sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, 18 yıl boyunca bu kişilerin evlilik durumlarıyla demans gelişimi arasındaki ilişkiyi gözlemledi. Sonuçlar, evli olmayan bireylerde özellikle boşanmış ve hiç evlenmemiş olanlard demans riskinin evli kişilere göre yaklaşık %50 oranında daha düşük olabileceğini ortaya koydu.



Ancak uzmanlar, bu bulguların dikkatli yorumlanması gerektiğini vurguluyor. Zira evli bireyler, genellikle partnerlerinin teşvikiyle daha sık sağlık kontrollerine gidiyor ve demans belirtileri daha erken fark edilebiliyor. Buna karşılık, yalnız yaşayan bireylerde erken belirtiler gözden kaçabiliyor ya da tanı gecikebiliyor.





