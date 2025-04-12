Evlilik demans riskini artırır mı yoksa azaltır mı?
Yeni bir araştırma, evliliğin demansa karşı koruyucu olduğu yönündeki yaygın inanışı sorguluyor. Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen ve Alzheimer ve Demans dergisinde yayımlanan çalışmaya göre; boşanmış ve hiç evlenmemiş bireylerin, evli kişilere kıyasla demans geliştirme riskinin daha düşük olabileceği öne sürüldü.
Uzun süredir evli olmanın sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğu düşünülüyor. Daha uzun yaşam süresi, düşük depresyon ve kalp krizi riski, hatta kanseri atlatma olasılığı gibi faydalar sıkça dile getiriliyor. Ancak söz konusu beyin sağlığı olduğunda tablo bu kadar net değil. Araştırmacılar, evliliğin demans riskini azaltmaktan ziyade, bazı durumlarda artırabileceğini belirtiyor.