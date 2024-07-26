Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı!

Avustralya'nın Aberdeen kasabasında, Katherine Mary Knight'ın erkek arkadaşını vahşice öldürdüğü, cesedini pişirip üvey çocuklarına servis etmeye çalıştığı korkunç cinayet, ülke tarihine "en şeytani" suç olarak geçti. Knight, aldığı ömür boyu hapis cezasıyla Avustralya'nın en dehşet verici suçlularından biri oldu.

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 1

Katherine Mary Knight, "Görünüş aldatıcı olabilir" sözünün ürpertici bir örneği. Görünüşte sıradan olan bu anne, erkek arkadaşını vahşice öldürdü ve pişirerek üvey çocuklarına servis etmeye çalıştı.   

Korku filmlerini aratmayan olay Avustralya'da yaşandı.

DÜNYA HABERLERİ

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 2

AVUSTRALYA'NIN HANNİBAL'I

29 Şubat 2000'de Avustralya'nın küçük kasabası Aberdeen'de, Katherine Mary Knight'ın işlediği korkunç suç, ülke tarihine "en şeytani, iğrenç ve sapkın" cinayet olarak geçti. Knight, erkek arkadaşı John Charles Thomas Price'ı vahşice öldürdü ve ardından cesedini pişirdi. Bu olay, Knight'a "Yamyam Kathy" ve "Avustralya'nın Hannibal Lector'ı" lakaplarını kazandırdı. 

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 3

EVLİLİK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İlişki yaşayan John Price ve Katherine Knight'ın birlikteliği ilerleyen zamanlarda ciddi bir noktaya taşınmış ve Kathy'nin evlilik isteği oluşmuştu. Price'ın evlenme teklifini reddetmesinin ardından, çiftin ilişkisi giderek kötüleşti.

Bir akşam evine geldikten sonra John, Kathy tarafından bir kasap bıçağıyla uykusunda tam 37 kez bıçaklandı.

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 4

PARÇALARI ÇOCUKLARINA YEDERİMEK İSTEDİ

Knight'ın suçunu daha da dehşet verici kılan, Price'ın cesedini oturma odasına sürükleyip derisini yüzmesi oldu. Yüzme işlemi oldukça titiz bir şekilde yapılmış, derisi bir et kancasına asılmıştı. Knight, cesedin başını ve diğer parçalarını yemek hazırlamak için kullanarak pişirdi. Ardından yemeği üvey çocuklarına servis etmeye çalıştı.

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 5

Polis, ertesi gün Price'ın iş yerine gelmemesi üzerine yapılan ihbar sonucunda olay yerine gitti.

Knight, Price'ın başsız cesediyle kucaklaşırken bulundu. Evde yapılan araştırmada, Price'ın pişirilmiş kafası ve diğer vücut parçaları bulundu. 

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 6

İLK ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Masada iki dolu tabak vardı ve her birinde John'un bedeninden bir parça bulunuyordu. Üvey çocuklarına kendi babalarını yedirmeye çalışmıştı.

Avustralya'da ilk kez ömür boyu hapis cezası alan suçlu olarak tarihe geçen Knight'ın davası, ülkede büyük bir yankı uyandırdı.

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 7

"ASLA SERBEST BIRAKILMAYACAK"

Yargıç, Knight'ın belgelerinin "asla serbest bırakılmayacak" olarak işaretlenmesini emretti.

Knight, cinayeti hatırlamadığını iddia etse de, akıl sağlığı açısından herhangi bir sorun yaşamadığı doğrulandı.

Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı! - 8

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Olayın ardından yaptığı açıklamalarda, geçmişte yaşadığı şiddetli ilişkilerden bahseden Knight, suçundan pişmanlık duymadığını ifade etti.

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