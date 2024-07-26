Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı!

İLK ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Masada iki dolu tabak vardı ve her birinde John'un bedeninden bir parça bulunuyordu. Üvey çocuklarına kendi babalarını yedirmeye çalışmıştı.



Avustralya'da ilk kez ömür boyu hapis cezası alan suçlu olarak tarihe geçen Knight'ın davası, ülkede büyük bir yankı uyandırdı.