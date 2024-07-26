Evlilik teklifini kabul etmeyen sevgilisini öldürdü,parçalayıp çocuklarına yedirmeye çalıştı!
Avustralya'nın Aberdeen kasabasında, Katherine Mary Knight'ın erkek arkadaşını vahşice öldürdüğü, cesedini pişirip üvey çocuklarına servis etmeye çalıştığı korkunç cinayet, ülke tarihine "en şeytani" suç olarak geçti. Knight, aldığı ömür boyu hapis cezasıyla Avustralya'nın en dehşet verici suçlularından biri oldu.
Katherine Mary Knight, "Görünüş aldatıcı olabilir" sözünün ürpertici bir örneği. Görünüşte sıradan olan bu anne, erkek arkadaşını vahşice öldürdü ve pişirerek üvey çocuklarına servis etmeye çalıştı.
Korku filmlerini aratmayan olay Avustralya'da yaşandı.