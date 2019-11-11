Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

La Paz'ın güneyinde bir garajda 60'tan fazla otobüsün ateşe verildiği, bazı iş yerlerinin yağmalandığı ve kundaklandığı açıklandı. La Paz'da hayatın durma noktasına geldiği, birçok işyerinin açılmadığı, bazı okullarda eğitime ara verildiği ve çeşitli bölgelerde mahalle sakinlerinin barikatlar kurarak bulundukları bölgeleri korumaya çalıştıkları belirtiliyor.