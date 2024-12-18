Evrenin nasıl oluştuğunu anlamaya bir adım daha yaklaştılar: Kozmik parçaların sırrı dedektörde saklı

DÜNYADAKİ ÜÇ TANEDEN BİRİ

Dedektör, bu anlaşılması zor hayalet parçacıkları en ince ayrıntısına kadar incelemek üzere dünya genelinde inşa edilen üç dedektörden biri.

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da bulunan diğer ikisi hâlâ yapım aşamasında.

Nötrinoları gözetlemek, evrenin nasıl oluştuğunu anlama arayışında küçük bir başarı değil.

Northwestern Üniversitesi'nde teorik fizikçi olan Andre de Gouvea, Çin'in önümüzdeki yıl devreye girecek olan çalışmasının teknolojiyi yeni sınırlara taşıyacağını söyledi.

“Eğer bunu başarabilirlerse, bu inanılmaz olur” dedi.