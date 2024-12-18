Evrenin nasıl oluştuğunu anlamaya bir adım daha yaklaştılar: Kozmik parçaların sırrı dedektörde saklı
Çin'deki Jiangmen Yeraltı Nötrino Gözlemevi'nde bulunan dedektör, anlaşılması zor hayalet parçacıkları en ince ayrıntısına kadar incelemek üzere dünyada inşa edilen üç dedektörden biri. Nötrinoları gözetlemek, evrenin nasıl oluştuğunu anlama arayışında önemli bir başarı olarak görülüyor. Peki bu yeni çalışma ile evrenin nasıl oluştuğuna dair gizemleri çözebilecek miyiz?
Çin'in güneyindeki granit bir tepenin altında, etrafımızda gizlenen gizemli hayalet parçacıkların kokusunu alacak devasa bir dedektör neredeyse tamamlanmak üzere.
Jiangmen Yeraltı Nötrino Gözlemevi yakında nötrinoları tespit etmek gibi zor bir göreve başlayacak: Akıllara durgunluk verecek kadar küçük kütleli minik kozmik parçacıklar.