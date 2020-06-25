Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı

Fransa'nın en önemli sembol yapılarından birisi olan Eyfel Kulesi, üç ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ancak önceki ziyaretlere göre önemli bir fark var; asansörler çalışmayacak. Ziyaretçiler merdivenleri kullanmak zorunda...
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ntv.com.tr 25.06.2020 - 12:17| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 12:24
Eyfel Kulesi, sıkı hijyen ve güvenlik önlemleri ile yeniden ziyaretlere açıldı. Kule İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir süre kapalı kalmış oldu.
Ziyaretçiler, 324 metre yüksekliğindeki kuleye şimdilik sadece merdivenlerle çıkabiliyor. Asansörlerin Temmuz ayından sonra hizmete girmesi bekleniyor.
Ayrıca ziyaretçiler şimdilik sadece ikinci kata kadar çıkabilecekler.
11 yaş üzerindeki herkese maske şartı da getirildi.
Yöneticiler yaz aylarında operasyonların tamamen normale dönmesini bekliyor.
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