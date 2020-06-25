Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı

Fransa'nın en önemli sembol yapılarından birisi olan Eyfel Kulesi, üç ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ancak önceki ziyaretlere göre önemli bir fark var; asansörler çalışmayacak. Ziyaretçiler merdivenleri kullanmak zorunda...

ntv.com.tr 25.06.2020 - 12:17 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 12:24

Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 1
Eyfel Kulesi, sıkı hijyen ve güvenlik önlemleri ile yeniden ziyaretlere açıldı. Kule İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir süre kapalı kalmış oldu.
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 2
Ziyaretçiler, 324 metre yüksekliğindeki kuleye şimdilik sadece merdivenlerle çıkabiliyor. Asansörlerin Temmuz ayından sonra hizmete girmesi bekleniyor.
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 3
Ayrıca ziyaretçiler şimdilik sadece ikinci kata kadar çıkabilecekler.
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 4
11 yaş üzerindeki herkese maske şartı da getirildi.
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 5
Yöneticiler yaz aylarında operasyonların tamamen normale dönmesini bekliyor.
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 6
İşte Eyfel Kulesi'ndeki son durum...
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 7
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 8
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 9
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 10
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 11
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 12
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 13
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 14
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 15
Eyfel Kulesi 3 ay aradan sonra yeniden açıldı - 16
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