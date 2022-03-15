Eyfel Kulesi 6 metre uzadı

Fransa'nın simgelerinden Eyfel Kulesi'nin görünümü değişti. Kule, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı.

Haberler - NTV Haber 15.03.2022 - 20:06

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı - 1

Eyfel Kulesi, 'in en önemli sembollerinden. Her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı - 2

Dünyaca ünlü kule artık daha yüksek, kulenin tepesine 6 metrelik yeni bir dijital radyo anteni yerleştirildi. Böylece 'nın sembol yapısının yüksekliği 330 metreye yükseldi.

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı - 3

Radyo anteni kulenin tepesine helikopterle taşındı. Kulenin tepesindeki işçilerin, anteni kurmaları 10 dakika sürdü.

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı - 4

Gustave Eiffel tarafından 1889 Fuarı için inşa edilen kulenin yükseliği, 1959'da ve ardından 2005’te dijital karasal televizyon anteninin eklenmesiyle artmıştı.

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı - 5

Eyfel Kulesi, son 2 yılda Corona virüs salgını nedeniyle ziyaretçi kaybetse de her yıl 6 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.

Eyfel Kulesi 6 metre uzadı - 6

Kule, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanları arasında yer alıyor.

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