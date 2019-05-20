Eyfel Kulesi tahliye edildi
Anadolu Ajansı, Reuters, NTV Haber
Eyfel Kulesi'ne bir kişinin tırmanması dolayısıyla kule boşaltıldı. 7 saat boyunca kuleden inmeyen kişi sonunda ikna edilerek indirildi.
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1Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule ve çevresi boşaltılmıştı.
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324 metre yükseklikteki kulenin üçüncü katına tırmanan kişi yaklaşık 7 saat sonra itfaiyeciler ve polis tarafından ikna edilerek indirildi.
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Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu ve tehlikenin geçtiğini açıkladı. Kule yeniden ziyarete açıldı.
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4Kimliği belirlenemeyen şahsın kuleye tırmanma nedeni henüz bilinmiyor.
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5Ancak Fransız basını adamın intihar eylemi nedeniyle kuleye çıktığını yazdı.
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