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Eyfel Kulesi tahliye edildi

Anadolu Ajansı, Reuters, NTV Haber

Eyfel Kulesi'ne bir kişinin tırmanması dolayısıyla kule boşaltıldı. 7 saat boyunca kuleden inmeyen kişi sonunda ikna edilerek indirildi.

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    Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule ve çevresi boşaltılmıştı.
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    324 metre yükseklikteki kulenin üçüncü katına tırmanan kişi yaklaşık 7 saat sonra itfaiyeciler ve polis tarafından ikna edilerek indirildi. 

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    Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu ve tehlikenin geçtiğini açıkladı. Kule yeniden ziyarete açıldı. 

     

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    Kimliği belirlenemeyen şahsın kuleye tırmanma nedeni henüz bilinmiyor.
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    Ancak Fransız basını adamın intihar eylemi nedeniyle kuleye çıktığını yazdı.
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