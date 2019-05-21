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Eyfel Kulesi'nde 7 saatlik alarm

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Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'ne tırmanıp saatlerce kuleden inmeyen kişi sonunda ikna edilerek indirildi. Kimliği açıklanmayan kişi olayın ardından gözaltına alındı.

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    Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi’nin en yoğun olduğu saatlerde bir kişi, turistlerle birlikte kuleye giriş yaptı.

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    İkinci kata çıkan kişi aniden kulenin dışından tırmanmaya başladı. Bunun üzerine kule ziyaretçilere kapatıldı ve güvenlik koridoru oluşturuldu.

    Olay yerine itfaiye ekipleri ve bir tırmanma uzmanı sevk edildi.

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    324 metre yükseklikteki kulenin üçüncü katına tırmanan kişi yaklaşık 7 saat sonra itfaiyeciler tarafından ikna edilerek indirildi.
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    Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu ve tehlikenin geçtiğini bildirdi.

    Kimliği açıklanmayan kişi olayın ardından gözaltına alındı ve kule yeniden ziyarete açıldı.

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    Şahsın kuleye tırmanma nedeni henüz bilinmezken, Fransız basını adamın intihar eylemi nedeniyle kuleye çıktığını yazdı.
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