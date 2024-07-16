Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig
20. yüzyılın başlarında ustaca düzenlediği dolandırıcılık olaylarıyla tanınan Victor Lustig'in hikayesi, tarihe damga vuran olaylar arasında yer alıyor. Özellikle Eyfel Kulesi dolandırıcılığı ile bilinen Lustig, tarihi kuleyi iki kere satmasıyla tanınıyor.
20. yüzyılın başlarında dolandırıcılık dünyasına damga vuran Victor Lustig'in hikayesi, entrikalar ve kurnazlık dolu bir yaşamı içeriyor. Eyfel Kulesi'ni iki kez satmasıyla adını tarihe yazdıran Lustig, tarihin en ünlü dolandırıcıları arasında yer alıyor.
1890 yılında Çekoslovakya'da doğan Victor Lustig hayatı boyunca çeşitli dolandırıcılıklar ve kurnazlıklar yaparak birçok kişiyi kandırdı.