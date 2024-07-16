Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig

20. yüzyılın başlarında ustaca düzenlediği dolandırıcılık olaylarıyla tanınan Victor Lustig'in hikayesi, tarihe damga vuran olaylar arasında yer alıyor. Özellikle Eyfel Kulesi dolandırıcılığı ile bilinen Lustig, tarihi kuleyi iki kere satmasıyla tanınıyor.

Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig - 1

20. yüzyılın başlarında dolandırıcılık dünyasına damga vuran Victor Lustig'in hikayesi, entrikalar ve kurnazlık dolu bir yaşamı içeriyor.  Eyfel Kulesi'ni iki kez satmasıyla adını tarihe yazdıran Lustig, tarihin en ünlü dolandırıcıları arasında yer alıyor. 

1890 yılında Çekoslovakya'da doğan Victor Lustig hayatı boyunca çeşitli dolandırıcılıklar ve kurnazlıklar yaparak birçok kişiyi kandırdı.

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Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig - 2

Erken yaşta okulu bırakan Lustig, farklı kimlikler kullanarak hem Avrupa'da hem de ABD'de dolandırıcılıklar yaptı.

Ünlü dolandırıcının en ünlü işi 1925 yılında Eyfel Kulesi'ni satması oldu.

1925 yılında Paris'te gerçekleştirdiği olayda, Lustig kendisini devlet yetkilisi olarak tanıtarak, Eyfel Kulesi'nin bakımının ağır maliyetler getirdiğini, bu nedenle kuleyi hurdacılara satmaya karar verdiklerini duyurdu.

Paris'in en ünlü 6 hurdacısı haberi duyduklarında hemen Lustig ile iletişime geçti.

Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig - 3

Sahte belgelerler ve gizli toplantılar düzenleyen dolandırıcı, hurdacıları Eyfel Kulesi'ne götürüp keşif yaptırdı. 

Ancak bunu kimsenin duymaması gerektiğini, olayı gizli tutmalarını söyledi.

Lustig kendisinden şüphelenen hurdacılara ihale için rüşvet istediği yalanını söyleyerek hem yüklü miktarda rüşevet aldı hem de Eyfel Kulesi'nin satışından para kazanmayı başardı. 

Olayın ardından ülkenden kaçan Lustig'in dolandırdığı adam utancından şikayette bulunamadı. 

Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig - 4

Yaklaşık bir ay sonra geri dönen Lustig aynı yöntemle tekrar kuleyi satmayı başardı, ancak bu sefer polisin fark etmesiyle birlikte yakalanmamak için ABD'de ye kaçtı.

Lustig'in dolandırıcılıkları bununla sınırlı kalmadı. Yatırımcılara para basma makinesi adında bir ürün tanıtarak yüksek değerli banknotlar basabileceklerini söyleyerek yüklü miktarda para kazandı.

Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig - 5

En ünlü mafya liderlerinden biri olan Al Capone'yi de dolandırdığı iddia edilen Lustig, 1935 yılında ünüyle filmlere konu olan Amerika’nın en azılı suçlularının gönderildiği Alcatraz hapishanesi'ne mahkum edildi. 

Alcatraz'da bile yetenekleriyle dikkat çeken Lustig, mahkumlar ve gardiyanlar arasında kendine has bir saygınlık kazandı.

1947 yılında, Alcatraz'da zatürreden hayatını kaybetti.

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