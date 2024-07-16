Eyfel Kulesi'ni iki kere satan, dolandırıcılık tarihinin ünlü İsmi: Victor Lustig

Erken yaşta okulu bırakan Lustig, farklı kimlikler kullanarak hem Avrupa'da hem de ABD'de dolandırıcılıklar yaptı.



Ünlü dolandırıcının en ünlü işi 1925 yılında Eyfel Kulesi'ni satması oldu.



1925 yılında Paris'te gerçekleştirdiği olayda, Lustig kendisini devlet yetkilisi olarak tanıtarak, Eyfel Kulesi'nin bakımının ağır maliyetler getirdiğini, bu nedenle kuleyi hurdacılara satmaya karar verdiklerini duyurdu.



Paris'in en ünlü 6 hurdacısı haberi duyduklarında hemen Lustig ile iletişime geçti.