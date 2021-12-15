Ezber bozan araştırma: Küresel olarak azalan doğum oranları fosil yakıt kirliliğinden kaynaklanıyor

Yani vücudun hormonal sistemlerine müdahale ederek, üreme sağlığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyorlar. Skakkebæk, "Plastiklerin, kimyasalların vb. hayvanların üremesinde sorunlara neden olabileceğini çok sayıda deneysel hayvan çalışmasından biliyoruz. İnsanlarda bu tür maruz kalma çalışmaları yapamayız, bu etik olmaz. Ancak, hayvan çalışmalarından endişelenecek kadar çok şey biliyoruz” açıklamasını yaptı.