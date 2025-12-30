Ezra fırtınası ABD'yi vurdu: Binlerce uçuş iptal, eyaletlerde acil durum ilan edildi
30.12.2025 09:33
NTV - Haber Merkezi
ABD genelinde etkili olan Ezra Kar Fırtınası, Noel sonrası tatil dönüşlerini kaosa sürükleyerek binlerce uçuşun iptal edilmesine ve kara ulaşımının durma noktasına gelmesine neden oldu.
ABD'nin kuzeydoğu, orta batı ve Büyük Göller bölgelerini etkisi altına alan Ezra Fırtınası, üst üste üçüncü günde de seyahat planlarını bozmaya devam ediyor.
Hava yolu şirketleri operasyonlarını toparlamaya çalışırken, meteorologlar Yeni Yıl tatili öncesinde seyahatleri daha da zorlaştırabilecek bir "bomba siklonu" oluşumu konusunda uyarılarda bulunuyor.
Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, pazartesi günü yerel saatle 15.25 itibarıyla yaklaşık 6 bin uçuşta gecikme yaşanırken, 751 uçuş tamamen iptal edildi.
Cuma gününden bu yana hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen toplam uçuş sayısı 3 bin 600'ü aşarken, 30 binden fazla seferde gecikme kaydedildi.
Hava yolu şirketleri, halihazırda tam kapasiteye yakın çalıştığı ve yolcuları yeniden rezerve etme imkanlarının kısıtlı olduğu yılın en yoğun seyahat dönemlerinden birinde.
Yolcular, havayolu şirketlerinin şiddetli kış koşullarıyla mücadelesi sırasında uzun bekleyişler, rezervasyon sorunları ve konaklama zorluklarıyla karşı karşıya kalıyor.
DONDURUCU SOĞUKLAR KAPIDA
Reuters'ın haberine göre AccuWeather meteorologları, güçlü fırtınanın pazartesi gecesi boyunca bir "bomba siklonuna" dönüşerek şiddetleneceği uyarısında bulundu.
Bunun Wisconsin'den Maine'e kadar olan bölgede tipi, tehlikeli buzlanma, sel getiren yağmurlar ve şiddetli rüzgarlara yol açması bekleniyor.
Atmosfer basıncının hızla düşmesiyle oluşan ve kasırga kuvvetinde rüzgarlar ile yoğun yağışa neden olan bomba siklonu, fırtınayı besleyen arktik cephesiyle birlikte sıcaklıklarda ani değişimleri de beraberinde getiriyor.
Philadelphia'da pazartesi günü 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor.
Bölge genelinde seyahat aksaklıklarının, bölgesel elektrik kesintilerinin ve tehlikeli koşulların birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.
KARAYOLLARINDA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Sert hava koşulları karayolu ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Düşük görüş mesafesi, buzlanan yollar ve tipi nedeniyle çok sayıda zincirleme kazanın meydana geldiği bildirildi.
Yetkililer, bölge sakinlerine zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunuyor.
Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), Orta Batı ve Büyük Göller bölgesinde etkili olan tipi, şiddetli rüzgar ve buzlanmanın sürüş güvenliğini tehlikeye attığı konusunda yolcuları uyardı.
HAVALİMANLARINDA OPERASYONLAR DURMA NOKTASINDA
Federal Havacılık İdaresi (FAA), şiddetli rüzgar nedeniyle Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda uçuşları geçici olarak durdurdu.
Boston ve New York'a hizmet veren Newark havalimanlarında da düşük görüş mesafesi ve rüzgarlı hava nedeniyle gecikmeler yaşanıyor.
Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda ise operasyonel nedenlerle sadece Delta Air Lines uçuşlarını etkileyen bir durdurma kararı alındı.
Delta, pazartesi günü en fazla iptal ve gecikme yaşayan şirket olurken, şirketin hisseleri yüzde 3 değer kaybetti. United Airlines, American Airlines ve Alaska Air Group hisselerinde de yaklaşık yüzde 2'lik düşüşler kaydedildi.
Ayrıca Albany, Bangor, Burlington ve Minneapolis-St. Paul havalimanlarında yer ekiplerinin uçaklardaki kar ve buzu temizleme çalışmaları nedeniyle kalkışlarda gecikmeler yaşandığı aktarıldı.
American Airlines, United Airlines, JetBlue Airways ve Delta, hava muhalefetinden etkilenen yolcular için değişiklik ücretlerinden feragat ettiklerini bildirdi.
EYALETLERDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Kuzeydoğu bölgesinde milyonlarca Amerikalının Noel sonrası planlarını altüst eden yoğun kar yağışı sürüyor.
New York'tan Philadelphia'ya kadar olan bölgede yaklaşık 60 milyon kişi uyarı altında.
New York şehri geceden bu yana yaklaşık 10 santimetre karla kaplanırken, bölge genelinde kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.
New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin yarısından fazlası için acil durum ilan etti. New Jersey Vali Vekili Tahesha Way de şiddetli kar, karla karışık yağmur ve dondurucu yağmur nedeniyle eyalet genelinde acil durum kararı aldıklarını duyurdu.
Way, yaptığı açıklamada, "Bu fırtına tehlikeli yol koşullarına neden olacak ve tatil seyahatlerini etkileyecektir" ifadelerini kullandı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehrin son üç yılın ilk kar fırtınası uyarısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek New Yorkluları tehlikeli yol koşullarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
Connecticut Valisi Ned Lamont ise eyalette 650 kar küreme aracının teyakkuzda olduğunu belirterek sürücülere gün batımından önce gidecekleri yere ulaşmaları tavsiyesinde bulundu.
KALİFORNİYA'DA SEL FELAKETİ
Doğu yakası karla mücadele ederken, Kaliforniya eyaleti Noel günü meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği felaket boyutundaki sellerin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Rekor kıran yağışlar eyalet genelinde ölümcül sellere, ağaç devrilmelerine ve dev dalgalara neden oldu.
Heyelan ve sel baskınları nedeniyle Noel sabahı binlerce Kaliforniya sakini tahliye emriyle karşı karşıya kaldı.
San Bernardino ve Los Angeles bölgelerinde çamur ve moloz akıntısı tehdidi altındaki yüzlerce ev için tahliye kararı verilirken, polis ekiplerinin kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyardığı aktarıldı.
Yetkililer, yaklaşık 380 evin tahliye edildiğini bildirdi.