Ezra fırtınası ABD'yi vurdu: Binlerce uçuş iptal, eyaletlerde acil durum ilan edildi

Reuters'ın haberine göre AccuWeather meteorologları, güçlü fırtınanın pazartesi gecesi boyunca bir "bomba siklonuna" dönüşerek şiddetleneceği uyarısında bulundu.

Bunun Wisconsin'den Maine'e kadar olan bölgede tipi, tehlikeli buzlanma, sel getiren yağmurlar ve şiddetli rüzgarlara yol açması bekleniyor.

Atmosfer basıncının hızla düşmesiyle oluşan ve kasırga kuvvetinde rüzgarlar ile yoğun yağışa neden olan bomba siklonu, fırtınayı besleyen arktik cephesiyle birlikte sıcaklıklarda ani değişimleri de beraberinde getiriyor.

Philadelphia'da pazartesi günü 15 derece civarında seyreden sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde seyahat aksaklıklarının, bölgesel elektrik kesintilerinin ve tehlikeli koşulların birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.