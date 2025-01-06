Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında

Güney Kore’de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yankıları devam ediyor. Kazaya karışan Jeju Air firmasının, 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kazaya karışan uçağın, olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlend,

Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 1

GÜVENLİK ŞÜPHELERİ ARTIYOR

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, kazaya karışan Jeju Air firması hakkındaki güvenlik şüphelerini artıracak yeni veriler ortaya çıktı.

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Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 2

EN FAZLA UÇUŞ GECİKMESİ YAŞAYAN FİRMA

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ana muhalefetteki Demokratik Parti Milletvekili Lee Yeon-hee'ye sunduğu veriler, Jeju Air’ın 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğunu ortaya koydu.

Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 3

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

 Buna göre, firmanın 6 ayda gerçekleştirdiği 52 bin 883 uçuşun 536’sında bakım nedeniyle gecikme yaşandığı belirtilirken, bu sayının yılın aynı döneminde Korean Air için 422, T'way Air için 315, Jin Air için 243 ve Air Busan firması için ise 227 olduğu belirlendi.

Jeju Air'in söz konusu 6 aylık dönemdeki bakım nedenli gecikme oranı yüzde 1,01 olarak gerçekleşerek genel sektör ortalaması olan yüzde 0,64'ü de aştı. 

Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 4

UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMIŞ OLABİLİR

Kamuoyuna yansıyan son veriler, Jeju Air’ın operasyon devamlılığına bakımdan daha fazla önem vererek uçuş güvenliğini tehlikeye atmış olabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 5

GÜNEY KORE'Yİ SARSAN UÇAK KAZASI

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık’ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı.

Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.

Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 6

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.

Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 7

48 SAATTE 13 UÇUŞ

Ayrıca kazaya karışan uçağın, olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Jeju Air ise kazanın ardından operasyonel güvenliği artırmak amacıyla mart ayına dek uçuş sayılarını yüzde 10-15 oranında azaltmayı planladığını duyurmuştu.

Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında - 8
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