Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında
Güney Kore’de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yankıları devam ediyor. Kazaya karışan Jeju Air firmasının, 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kazaya karışan uçağın, olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlend,
GÜVENLİK ŞÜPHELERİ ARTIYOR
Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, kazaya karışan Jeju Air firması hakkındaki güvenlik şüphelerini artıracak yeni veriler ortaya çıktı.