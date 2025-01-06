Facia göz göre göre gelmiş! Güney Koreli havayolu şirketi mercek altında

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Buna göre, firmanın 6 ayda gerçekleştirdiği 52 bin 883 uçuşun 536’sında bakım nedeniyle gecikme yaşandığı belirtilirken, bu sayının yılın aynı döneminde Korean Air için 422, T'way Air için 315, Jin Air için 243 ve Air Busan firması için ise 227 olduğu belirlendi.

Jeju Air'in söz konusu 6 aylık dönemdeki bakım nedenli gecikme oranı yüzde 1,01 olarak gerçekleşerek genel sektör ortalaması olan yüzde 0,64'ü de aştı.