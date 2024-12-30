Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında
Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden Jeju Air şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında yine arıza yaşandı. Bu, havayolu şirketinin iki gün içinde arıza yaşayan ikinci uçağı oldu. Dün meydana gelen faciada 179 kişi hayatını kaybetmişti. İniş takımları arıza yapan uçak, kaza yapan uçakla aynı model. Güney Kore, Boeing'leri incelemeye aldı.
Güney Koreli, ülkenin en kötü sivil havacılık felaketinde 179 kişinin ölümünün yasını tutarken, bir facianın daha eşiğinden dönüldü.
Jeju Havayolları sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, bir uçağın mürettebatının Seul'den kalkıştan sonra uçağın iniş takımlarında arıza olduğuna dair bir sinyal aldıklarını söyledi.