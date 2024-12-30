Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında

Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden Jeju Air şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında yine arıza yaşandı. Bu, havayolu şirketinin iki gün içinde arıza yaşayan ikinci uçağı oldu. Dün meydana gelen faciada 179 kişi hayatını kaybetmişti. İniş takımları arıza yapan uçak, kaza yapan uçakla aynı model. Güney Kore, Boeing'leri incelemeye aldı.

Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında - 1

Güney Koreli, ülkenin en kötü sivil havacılık felaketinde 179 kişinin ölümünün yasını tutarken, bir facianın daha eşiğinden dönüldü. 

Jeju Havayolları sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, bir uçağın mürettebatının Seul'den kalkıştan sonra uçağın iniş takımlarında arıza olduğuna dair bir sinyal aldıklarını söyledi.

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Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında - 2

Sözcü, pilotun havayolu şirketinin bakım merkeziyle iletişim kurduktan sonra iniş takımlarını çalıştırmayı başarmasına rağmen, kontrol için havaalanına dönme kararı alındığını bildirdi.

Flightradar24 takip verilerine göre uçak yerel saatle sabah 7:20'de güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yolcular alternatif uçuşlara yönlendirildi.

Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında - 3

Jeju Havayolları sözcüsü uçağın hangi model olduğunu teyit etmedi.

Yonhap haber ajansı ise uçağın Boeing 737-800 olduğunu ve dünkü kazaya karışan uçakla aynı tipte olduğunu bildirdi.

Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında - 4
Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında - 5
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