Facianın eşiğinden dönüldü. Aynı model uçakta aynı arıza. Boeing mercek altında

Güney Koreli, ülkenin en kötü sivil havacılık felaketinde 179 kişinin ölümünün yasını tutarken, bir facianın daha eşiğinden dönüldü.

Jeju Havayolları sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, bir uçağın mürettebatının Seul'den kalkıştan sonra uçağın iniş takımlarında arıza olduğuna dair bir sinyal aldıklarını söyledi.