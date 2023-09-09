Fas'ı deprem vurdu: 1037 ölü

AB'DEN TAZİYE VE DESTEK MESAJLARI

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından dayanışma ve taziye mesajları paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca yaptığı açıklamada, "Dün gece yüzlerce can alan korkunç deprem karşısında tüm kalbimle Fas halkıyla birlikteyim. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle, acil şifalar dilediğim yaralılarla ve takdire şayan bir iş yapan ilk müdahale ekipleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Düşüncelerim bu trajediden etkilenen herkesle ve arama operasyonuna katılan kurtarıcılarla birlikte. AB, bu zor anlarda Fas'ı desteklemeye hazır." açıklamasını yaptı.



Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise paylaşımında "Yüzlerce kişinin ölümüne ve çok daha fazlasının evsiz kalmasına neden olan depremin ardından Fas'tan yıkıcı haberler geldi. Bu zor ve trajik anda düşüncelerim tüm kurbanlarla, onların sevdikleriyle ve tüm Fas halkıyla birlikte." ifadelerine yer verdi.