Fas'ı deprem vurdu: 1305 ölü
Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün yerel saatle 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Son açıklamaya göre ölü sayısı 1305'e yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.
Fas'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 1305 kişi hayatını kaybetti.
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.